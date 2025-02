Oficial: Alphonso Davies renueva con el Bayern hasta 2030

El Bayern Múnich y Alphonso Davies han ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2030. El culebrón en torno al futuro del canadiense ha llegado a su fin tras los rumores que circulaban en los últimos meses sobre su posible fichaje por el Real Madrid. El jugador de 24 años renueva así su vínculo con el conjunto bávaro por cinco años más.

«Estoy muy contento de haber ampliado mi contrato con este gran club. Me incorporé al Bayern cuando tenía 18 años y sólo quería aprender lo máximo posible cada día para convertirme en uno de los mejores en mi posición. Ahora estoy deseando que pasen otros cinco años juntos. Aquí ya he conseguido muchas cosas, pero aún me quedan muchas más por alcanzar», declaró Davies.

Max Eberl, director general deportivo del Bayern, mostró su alegría por la renovación de Davies: «Estamos encantados de avanzar hacia el futuro con Alphonso Davies. Phonzy juega en el conjunto bávaro desde los 18 años y se ha adaptado rápidamente al club. Lo consideramos una de las figuras de la nueva generación de nuestro equipo, que cada vez asume más responsabilidades. Ha crecido aquí, y seguirá creciendo con el equipo».

Por su parte, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, alabó al canadiense: «Alphonso Davies se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición en el Bayern y ha despertado un gran interés. El hecho de que quiera continuar aquí su camino con nosotros demuestra la importancia del Bayern en el fútbol internacional y que Alphonso ha encontrado en Múnich su hogar deportivo».