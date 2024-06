Nuevo revés para Laporta: la UEFA veta la palanca del Barcelona por Todibo

El Barcelona no atraviesa por su mejor momento en lo económico y busca sacar dinero de donde sea utilizando las famosas palancas de Laporta. La última palanca pasaba por la venta de Jean-Clair Todibo del Niza al Manchester United por 40 millones de euros, de los cuales 8 irían a parar a las arcas del club catalán. Pero la normativa de la UEFA, que impide que se traspasen entre los clubs pertenecientes a una misma propiedad en la temporada en curso, ha frenado la salida del central francés.

Ambas entidades pertenecen al grupo INEOS. Jim Ratcliffe, presidente y fundador de la multinacional británica, adquirió el Niza en 2019 por 100 millones de euros, pero su gran sueño era comprar el Manchester United. Finalmente, el multimillonario inglés logró su objetivo y entró en los red devils en diciembre de 2023 tras adquirir el 25% del club, es decir, una cuarta parte de las acciones que poseía la familia Glazer, tras invertir 351,9 millones de euros.

Hasta ahí todo bien. El problema vino cuando ambos equipos se clasificaron para la Europa League, el Niza vía la Ligue 1 y el United como campeón de la FA Cup tras derrotar al Manchester City en la final. Ambos clubes tenían acordado el traspaso de Todibo por 40 millones de euros. El joven central de 24 años eran propiedad del club francés desde 2021, cuando pagaron 8,5 millones de euros al Barcelona para hacerse con sus servicios.

El buen rendimiento del ex azulgrana en las filas del Niza ha aumentado considerablemente su valor de mercado, lo que ha provocado que lleguen grandes ofertas al club galo. Todo estaba acordado con el Manchester por 40 kilos, de los cuales el Barcelona recibiría 8 millones después de haberse reservado el 20% de una futura venta tras su traspaso al Niza. Pero eso se ha frenado porque la UEFA impide a dos clubs con la misma propiedad participar en la misma competición, y tampoco pueden traspasarse jugadores en la temporada en curso, según ha contado Fabrizio Romano.

La UEFA deja al United fuera de Europa

Este mismo problema lo tiene el Girona tras clasificarse para la Champions League al pertenecer al grupo City. Aunque hay triquiñuelas como las del grupo Red Bull con el Salzburgo y el Leipzig, la UEFA, de momento, ha dicho no al Manchester United y, por tanto, no podrá llevarse a cabo la operación de Todibo por 40 millones de euros. Así que la palanca del Barcelona por el central francés tendrá que esperar.

No obstante, todavía hay fórmulas para intentar que el United participe en competición europea. Según The Independent, Jim Ratcliffe planea la venta del club francés debido a la normativa UEFA que impide participar a dos equipos con la misma propiedad en competiciones europeas. No obstante, el Niza sigue buscando una salida para Todibo, que tiene varios pretendientes. Su buen mercado hace que los franceses quieran hacer caja con el central que termina contrato en 2027.

Mientras tanto, el Barcelona de Laporta sigue buscando activar palancas con las que hacer caja para poder traer jugadores y reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada, como ha pedido Hansi Flick. La opción Todibo tendrá que esperar. Esos 8 millones le venían como agua de mayo al cuadro azulgrana, pero finalmente, aunque estaba todo cerrado, la UEFA ha frenado el acuerdo y la operación no se llevará a cabo.