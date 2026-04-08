La nueva ida de olla de Medvedev en Montecarlo: raquetazos contra el suelo y… ¡olés en la grada!

Daniil Medvedev ha acostumbrado al público a sus cabreos en la pista. El tenista ruso ha pagado muchas frustraciones de forma polémica, y esta vez no iba a ser menos en su eliminación del Masters 1000 de Montecarlo. Cayó de forma estrepitosa por un doble 6-0 ante Matteo Berrettini, tenista italiano y número 90 del mundo. Un resultado que le desesperó hasta tal punto que su raqueta acabó destrozada y en la basura.

El encuentro apenas duró 51 minutos y es la primera mitad que Medvedev pierde por tanta diferencia. Berretini, que venía fresco tras la retirada de su rival en la ronda anterior, el español Roberto Bautista, logró endosar dos sets de ensueño al romper el saque del ruso en todas las ocasiones que tuvo. Por su parte, Medvedev no logró plantarle cara al italiano en ningún tramo del partido, salvo en el primer juego, en donde logró estar a dos ventajas de sumarlo en su casillero.

Fue entonces cuando, estando en pleno set con ocho juegos perdidos de forma consecutiva, Medvedev estalló golpeando su raqueta contra el suelo. Una imagen que hasta provocó las risas entre el público, tomándoselo con humor y gritando ‘olés’ cada vez que impactaba en la tierra batida. Algo que, lejos de relajarle, provocó que siguiera golpeando hasta que acabó reventada y tirándola para seguir jugando con otra.