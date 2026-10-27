Ni Skechers ni Adidas: las Asics que recomiendan los podólogos para correr están ahora rebajadas casi a la mitad

Encontrar unas buenas zapatillas para correr sin gastar un dineral puede ser más fácil si sabes dónde buscar. Hay modelos de marcas conocidas que destacan por su amortiguación, comodidad y capacidad para acompañar a los corredores en sus entrenamientos diarios. Es el caso de las Asics Novablast 6, unas zapatillas de running que ahora se pueden encontrar en Zalando con un descuento del 40%, una rebaja que permite ahorrar una cantidad importante respecto a su precio original.

En concreto, las Asics Novablast 6 están disponibles ahora en Zalando por 95,95 euros, frente a los 159,95 euros de su precio original. La oferta corresponde al modelo en color rosa polvo con detalles fluorescentes, una combinación que le da un toque llamativo a estas zapatillas de running. Este modelo se ha convertido en una de las opciones que merece la pena tener en cuenta para los que quieren renovar sus zapatillas deportivas pagando menos de lo que suele costar un modelo de gama alta.

Uno de los puntos fuertes de estas zapatillas es su entresuela, que incorpora la tecnología FF BLAST TURBO de Asics. Este material está pensado para proporcionar una amortiguación ligera y una sensación de respuesta en cada zancada, algo especialmente interesante para los que salen a correr varias veces por semana. El diseño también busca ofrecer una pisada reactiva, con una geometría que favorece la transición entre el apoyo y el impulso. De esta manera, las Novablast 6 pueden encajar en diferentes tipos de entrenamiento, desde rodajes tranquilos hasta sesiones en las que se quiere mantener un ritmo algo más exigente.

Las Asics rebajadas en Zalando

Otro aspecto a tener en cuenta es su construcción textil, tanto en el exterior como en el interior, que ayuda a mantener una estructura ligera. Esta zapatilla está pensada para correr por asfalto, por lo que no son la opción más adecuada para aquellos que buscan unas zapatillas específicas para terrenos de montaña o senderos con piedras y barro. Como sucede con cualquier zapatilla de running, la elección depende también de la forma de correr, el peso, la distancia habitual y las necesidades de cada persona. La amortiguación puede resultar atractiva para muchos corredores, pero lo recomendable es probar el calzado y comprobar que se adapta bien al pie.

La rebaja es uno de los grandes reclamos de esta oferta. Las Asics Novablast 6 pasan de 159,95 a 95,95 euros, lo que supone un descuento del 40%. Por menos de 100 euros, quienes estén buscando unas zapatillas nuevas para entrenar pueden acceder a un modelo de una de las marcas más reconocidas del sector. La oferta está disponible en Zalando a través de su página de producto, aunque el precio y las tallas pueden cambiar en función de las existencias y colores.

Las Asics Novablast 6 son una alternativa interesante para quienes priorizan la amortiguación, la ligereza y una pisada dinámica al correr. Con 64 euros de ahorro respecto a su precio original, se presentan como una opción a considerar para renovar el equipamiento deportivo sin pagar los casi 160 euros que costaban inicialmente, teniendo en cuenta además que es un modelo muy recomendado por podólogos y expertos en salud del pie.