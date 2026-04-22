Ni Adidas ni Nike: Asics rompe por completo el mercado del running con la tecnología que los maratonianos prefieren este año

En el mundo del running no se habla de otra cosa. Se trata de una prenda que no es ni Adidas ni Nike. El protagonista ha cambiado, pues hablamos de la firma Asics. La marca japonesa ha conseguido colarse entre las favoritas de los corredores, especialmente de los que preparan maratones, gracias a una apuesta clara por mejorar la experiencia en carrera desde el punto de vista de la ropa técnica. Su línea Metarun, y en concreto este modelo de short está dando mucho que hablar, convirtiéndose en uno de los productos más comentados del año.

Lo interesante es que ASICS ha decidido poner el foco donde muchas marcas no lo hacían. Durante años, la innovación se concentraba casi exclusivamente en las zapatillas, pero la firma japonesa ha entendido que pasar horas corriendo también depende de lo que llevas puesto. Aquí entra en juego su tecnología Actibreeze, una propuesta pensada para que el cuerpo respire mejor y el corredor no tenga que estar pendiente de la incomodidad con el paso de los kilómetros. En tiradas largas, donde el calor y el sudor suelen ser un problema, esta diferencia se nota más de lo que parece.

El modelo de pantalón corto Metarun 4in 2-n-1 resume bastante bien esta idea. Se trata de un short con doble capa que combina una parte exterior ligera con una interior más ajustada. Esto ayuda a evitar rozaduras, algo que cualquier corredor de larga distancia conoce demasiado bien, y al mismo tiempo aporta una sensación de sujeción que se agradece cuando las piernas empiezan a acumular cansancio. Además, el tejido está diseñado para evacuar el sudor con rapidez, manteniendo una sensación de frescura bastante constante incluso en días de calor.

Asics y sus pantalones cortos perfectos

Otro punto que está convenciendo a muchos corredores es el tema de los bolsillos. Puede parecer un detalle menor, pero en carreras largas llevar geles, llaves o el móvil sin que molesten es clave. Este modelo incluye varios compartimentos bien distribuidos que permiten olvidarse de cinturones o accesorios extra. Es un cambio pequeño sobre el papel, pero en la práctica hace que la experiencia sea mucho más cómoda y sencilla.

También hay un guiño claro a la sostenibilidad, algo cada vez más presente en el sector. Asics ha incorporado materiales reciclados en la fabricación de esta prenda, lo que suma puntos entre quienes buscan opciones más responsables sin renunciar al rendimiento. No es el principal motivo de compra, pero sí un factor que cada vez pesa más en la decisión final.

En un mercado tan competitivo, donde las grandes campañas suelen marcar el ritmo, Ascis ha optado por una estrategia más directa, que es centrarse en lo que realmente necesita el corredor. No promete milagros ni tiempos imposibles, pero sí una mejora clara en la comodidad durante la carrera, que al final es lo que permite rendir mejor. Y eso es precisamente lo que está haciendo que cada vez más maratonianos se fijen en la marca y en este pantalón corto en concreto, que se vende por 85 euros en la página web de la marca y otras tiendas y plataformas.