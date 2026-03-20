Colas kilométricas para conseguir las deportivas de running de Ayuso: agotadas casi todas las tallas

Estas zapatillas de running han pasado de ser un lanzamiento deportivo más a convertirse en uno de los productos más buscados del momento. El motivo tiene nombre propio. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a generar un inesperado efecto llamada tras dejarse ver con este modelo, lo que ha provocado que prácticamente todas las tallas estén ya agotadas en la web oficial de la marca.

Se trata de un diseño de Joma vinculado a la Media Maratón de Madrid 2026, un modelo pensado para corredores habituales pero que ha terminado cruzando la frontera del deporte. En pocos días, el interés se ha disparado, impulsado sobre todo por la difusión en redes sociales. Lo que en principio iba dirigido a un público específico ha terminado captando la atención de un perfil mucho más amplio, desde curiosos hasta seguidores de la propia dirigente madrileña quieren hacerse con un par de estas llamativas deportivas.

No es la primera vez que ocurre algo así con Ayuso, aunque en esta ocasión el impacto parece haber sido mayor, en parte por el carácter especial de la edición y por el contexto de la carrera madrileña, uno de los eventos deportivos más populares de la capital. La presidenta de la Comunidad de Madrid apareció con esas zapatillas para correr la Carrera del Agua, y esa exposición ha hecho que muchos quieran comprar ahora estas deportivas, en las que se puede leer el famoso lema «De Madrid al cielo».

Las zapatillas Joma que Ayuso pone de moda

Más allá de lo mediático, las zapatillas cuentan con características técnicas que explican parte de su atractivo. Están diseñadas para ofrecer ligereza, buena amortiguación y una respuesta eficaz en carrera, lo que las sitúa dentro de una gama pensada tanto para entrenamientos exigentes como para competición. A eso se suma un diseño llamativo, con colores inspirados en Madrid y ese lema que refuerza su carácter distintivo.

El resultado ha sido una demanda que ha superado con creces las previsiones. La escasez de stock en la mayoría de tallas ha generado además un efecto añadido, esa sensación de exclusividad que gusta a muchos. Algunos compradores no solo buscan unas zapatillas para correr, sino también un producto asociado a un momento concreto y a una imagen que ha tenido gran repercusión pública a raíz de ver a Ayuso con ellas.