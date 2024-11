Nico Williams es sin duda uno de los futbolistas de moda. La estrella del Athletic Club y de la Selección viene dando mucho que hablar, especialmente tras ser clave en la Eurocopa con España. Mucho se habló del su posible fichaje por el Barcelona en verano, que finalmente no se dio porque prefirió quedarse en Bilbao con su familia liderando el equipo de su vida. Un Nico Williams cuya repercusión cada vez es mayor, protagonizando varias campañas publicitarias. En una de ellas va más allá, desvelando uno de sus secretos.

Se trata de su hamburguesa preferida. Muchos podían pensar que eran las del McDonald’s, Five Guys o Burger King, pero no es así. Nico Williams tiene claro que su favorita es la cadena Goiko, con la que ha hecho una colaboración recientemente. Y dentro de su amplia carta, elige la Kevin Bacon, una mítica de la cadena y precisamente la que se come en el anuncio que hizo con la firma española, bajo el lema de «más burgers, menos dramas». Hablamos de la hamburguesa más vendida de toda la carta de Goiko Grill. Está compuesta por una carne que los cocineros pican directamente en la plancha, mezclada con trozos de beicon, y acompañada con cebolla crujiente y unas lonchas de queso americano tipo cheddar.

Nico Williams y Goiko

Goiko presentó hace unos meses su nueva campaña «Más burgers, menos dramas», protagonizada por Nico Williams, la joven promesa del fútbol español. Con un enfoque positivo, la marca invita a dejar de lado las preocupaciones cotidianas que suelen convertirse en dramas innecesarios y a disfrutar del momento con una buena burger.

La historia de la campaña gira en torno a Nico, quien exagera un problema trivial: subir un vídeo a sus redes sociales y no recibir ningún like. A partir de ahí, vive una serie de situaciones cómicas y surrealistas, que resultan ser sólo imaginaciones suyas. Finalmente, Nico Williams comprende que lo mejor es relajarse y centrarse en lo que realmente importa: disfrutar del presente. El mensaje es claro: «No te comas la cabeza, mejor cómete una Kevin Bacon». Nico Williams, delantero del Athletic Club y estrella de la Selección Española, es el embajador ideal para esta campaña gracias a su energía vibrante y sus celebraciones icónicas llenas de ritmo y alegría. Además, su carácter divertido, humilde y luchador refleja a la perfección los valores que Goiko quiere transmitir.

«Con esta campaña buscamos transmitir una filosofía de vida que la marca ha defendido desde el principio: disfrutar sin complicaciones y desconectar. Nico Williams, con su actitud fresca y llena de buen rollo, encarna perfectamente este mensaje», comentaba Jose Luis, CMO de Goiko. Lanzada el 16 de septiembre como una campaña 360º, Goiko ha desplegado una estrategia ambiciosa que combina medios exteriores con una fuerte presencia digital para maximizar el impacto en zonas cercanas a sus locales. Enfocada en ciudades clave como Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la campaña incluye presencia en cines, mupis y circuitos de movilidad urbana en los puntos más concurridos de España.