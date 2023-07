Neymar también se agarra a su contrato en el PSG

Neymar Junior va a seguir en el PSG salvo sorpresa mayúscula. El brasileño tiene puesto el cartel de transferible desde la temporada pasada pero se agarra a un contrato que expira el próximo 30 de junio de 2025. Por ello, el delantero ha vuelto a dejar clara su intención de seguir en el Parque de los Príncipes.

«Hasta ahora nadie me ha dicho, yo estoy quieto. Por más que no haya mucho amor entre la afición y los jugadores, yo estaré ahí. Con amor o sin amor pero con Neymar», dijo en una entrevista después de ser cuestionado sobre su futuro. Hay que recordar que la pasada temporada un centenar de ultras del PSG se presentaron en su domicilio para pedir su marcha del club parisino.

Neymar también se mojó sobre la reciente salida de su amigo Messi rumbo al Inter Miami. «Los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions. Teníamos un equipo fuerte. Messi, Mbappé y yo somos los mejores del mundo, lo sabemos, pero desgraciadamente no sucedió. Queríamos ganarlo todo pero el fútbol a veces no es justo. No es como la receta de una tarta», opinó.

El jugador del PSG también relató su dolor tras caer eliminado en el Mundial de Qatar ante Croacia. «Parecía un funeral, uno llorando al lado del otro. Fue horrible. Una sensación que no quiero pasar de nuevo. Preferiría no haber marcado. Haber quedado 0-0 y haber perdido en los penaltis antes que marcar, recibir gol y después perder», afirmó en el programa Que Papinho, del streamer Casimiro.