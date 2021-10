El Newcastle quiere convertirse en uno de los equipos más potentes de Europa tras la compra del jeque Mohammed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí por una cifra superior a los 350 millones de euros. Desde entonces se han desatado los rumores sobre posibles jugadores que podrían acabar recalando en el conjunto inglés. Sin embargo, el último nombre que ha salido no es el de ningún futbolista sino el de un entrenador, Diego Pablo Simeone.

Desde las urracas se han fijado en el técnico del Atlético de Madrid y quieren que sea el líder del proyecto. El éxito del Cholo en el banquillo rojiblanco no ha pasado desapercibido y, según apunta The Sun, es el técnico que más gusta a los nuevos propietarios del Newcastle para llevar al equipo a ser uno de los grandes de la Premier. No obstante, la información apunta que el de Simeone no sería el único robo que planean hacer al vigente campeón de la Liga Santander.

El tabloide británico asegura que desde el Newcastle quieren a Andrea Berta en sus despachos. El director deportivo del conjunto colchonero, uno de los principales culpables junto a Simeone del éxito del Atlético, es el otro nombre marcado en rojo en la agenda del club inglés. La idea del jeque es copiar el modelo del Atlético de Madrid para crecer notablemente en los próximos años, y considera que Simeone y Berta son los más indicados para lograrlo.

Quieren imitar el modelo del Atlético

De hecho, los nuevos propietarios del Newcastle ya sondearon a Berta cuando aparecieron los primeros rumores sobre el cambio de propietarios en las urracas. Querían al italiano como director deportivo y que trajera con él a Simeone. La política de fichajes del club colchonero está siendo todo un éxito. Entre Berta, el CEO Miguel Ángel Gil y el técnico gestionan las operaciones y eligen las mejores opciones.

Ese modelo es el que quieren imitar los nuevos dueños del cuadro inglés, de ahí su interés en fichar a dos de los cerebros de un Atlético que se ha convertido en uno de los gigantes de Europa y cuenta con una de las mejores plantillas del Viejo Continente. Sin embargo, los dos objetivos de las urracas cuentan con contrato en vigor y desde las oficinas del Wanda Metropolitano no les van a permitir marcharse.