Nahuel Molina: «¿Dos derrotas seguidas? El vestuario está bien, este club te exige ganar»

Nahuel Molina ha recuperado la sonrisa de un mes a esta parte. Ha sido titular en seis de los siete últimos partidos del Atlético y poco a poco va llenando su tanque de confianza. Este martes (21:00 horas) los rojiblancos tienen otra oportunidad para aprobar la asignatura pendiente a domicilio. Sólo dos victorias lejos del Metropolitano en lo que va de curso. Y ahora visitan a un coco, el PSV, líder neerlandés que viene de endosar un set al Nápoles y asaltar Anfield con un póker ante el Liverpool.

«Venimos de dos derrotas que eran partidos importantes para nosotros. El vestuario está bien, sabemos que tenemos que mejorar, que estar todos juntos como siempre. Mañana tenemos otra oportunidad para representar a este club y dar lo máximo. Es evidente que con nuestra gente nos sentimos muy cómodos, muy bien… Pero este club te obliga a ganar ya sea de local como de visitante», explicó Nahuel Molina.

El argentino va haciendo acopio de confianza y poco a poco se está asentando en el once titular, aunque también es cierto que la baja de Marcos Llorente le despeja el camino. «Esto es partido a partido. Pienso en seguir mejorando tanto si me toca estar en el campo como en el banco. Pienso en hacer lo mejor para el equipo. Quiero seguir mejorando. Estoy tranquilo con lo que vengo haciendo. Voy a dar todo», detalló Nahuel Molina.

Se enfrenta el Atlético al PSV, líder de Países Bajos que no pierde un partido desde mediados de septiembre, y que ha pasado por encima de potencias como el Nápoles y el Liverpool. «Sabemos que el PSV es un rival duro, lo viene haciendo bien. Imagino un partido difícil, pero el equipo lo puede hacer muy bien y podemos sacar un buen resultado», finalizó Nahuel Molina.