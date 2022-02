Rafa Nadal se ha proclamado campeón por cuarta vez en Acapulco tras imponerse en la final por doble 6-4 a Cameron Norrie, número 12 de la ATP. Es el tercer título consecutivo para el español en esta temporada y el número 91 en toda su carrera. De esta forma, el balear se acerca al podio del ranking de tenistas con más títulos conquistados a lo largo de la historia: está a sólo tres de Ivan Lendl, que ocupa el tercer puesto.

El ATP 250 de Melbourne, el Open de Australia y ahora el ATP 500 de Acapulco. Son los tres títulos que ha añadido Rafa Nadal a sus vitrinas en los últimos 52 días, tras un sensacional inicio de temporada. El tenista más laureado de todos los tiempos en Grand Slams cuenta en su haber con la friolera de 91 títulos, una cifra que le acerca al podio de los tenistas con más títulos conquistados. En este momento se sitúa a sólo tres de Ivan Lendl, que ocupa el tercer puesto de este ranking histórico. Completan el podio Roger Federer, con 103, y Jimmy Connors, con 109. El serbio Novak Djokovic se sitúa quinto, con 86.

Rafa Nadal ha conquistado tres títulos consecutivos en este arranque de curso y es la decimoquinta vez en su carrera que logra proclamarse campeón en tres torneos de manera consecutiva. Sólo en 2016 y en 2020 y 2022, marcados por una agenda irregular debido a la pandemia, no repitió. Desde 2013 no lograba sumar tres títulos consecutivos en pista rápida, como ha hecho en este inicio de temporada.

Third title of 2022 for @RafaelNadal 🔥

Nadal defeats Cameron Norrie 6-4, 6-4 in Acapulco, winning the 91st title of his career 💪@AbiertoTelcel | #AMT2022 pic.twitter.com/FbSJMo9rH9

— ATP Tour (@atptour) February 27, 2022