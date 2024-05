El Nadal más ambicioso de los últimos meses: «Llega el momento en el que tengo que ir a por todo»

Rafa Nadal mostró las sensaciones que le dejó la victoria ante Bergs en su primer partido en el Masters 1000 de Roma. El tenista balear tuvo que darle la vuelta al marcador y al concluir el encuentro se le vio más ambicioso que nunca. El ex número 1 del mundo declaró que «llega el momento en el que tengo que intentarlo, tengo que ir a por todo».

«Hoy no fue un buen partido para mí», comenzaba Nadal. «No jugué de la manera que realmente creo que puedo y necesito jugar. Pude encontrar la manera de ganar, y eso me da la oportunidad de volver a jugar dentro de dos días, para demostrarme, sobre todo, que puedo hacerlo mucho mejor que hoy. Esa es la sensación que tengo en mis sesiones de entrenamiento. Por supuesto, la mejora es importante, porque la mayor mejora es que sigo jugando. Eso es lo más grande y lo más relevante para mí», añadía el tenista balear.

«En Barcelona no estaba seguro de poder seguir adelante. Estoy sacando mucho mejor que en Barcelona. Me siento más rápido. A veces juego demasiado lejos de la línea de fondo. Eso es algo que quiero hacer mejor y espero hacerlo mejor. Eso es todo», prosiguió Nadal. «Realmente, creo que necesito organizar mi posición en la pista un poco mejor que hoy. Para mí, el primer set del último partido del Madrid es una buena referencia de cómo tengo que jugar. En Barcelona no podía, pero hoy puedo hacerlo».

Pero Nadal confirmó que llega el momento en el que debe ir a por todas: «Llega el momento en que necesito intentarlo. Quiero decir, necesito intentar jugar al 100%. No es fácil, porque necesito perder un poco el miedo que tengo en algunas ocasiones. A veces, en una cirugía importante como la que tuve, tuve que extirpar una parte de mi tendón del psoas, poner muchos músculos trabajando más que antes es complicado».

Nadal habla de la recuperación

«Es decir, se trata de tener el momento adecuado para adaptar todos estos músculos a esta nueva configuración de la cadera. Pero no tengo tanto tiempo. Ese es el problema, es la verdad. Esperaba poder tener este progreso desde el comienzo de la temporada hasta Montecarlo. Ese no fue el caso. Lo hice en las últimas tres semanas de la gira. Pero llega el momento en el que tengo que intentarlo, tengo que ir a por todo», continuaba el 22 veces ganador de Grand Slam.

Para terminar, habló del gran objetivo, que es Roland Garros: «Lo tengo en apenas dos semanas y media, así que… Llega un momento en el que necesito demostrar mi valía si soy capaz de llevar mi cuerpo al límite que necesito para sentirme preparado para lo que viene. No hablo solo de Roland Garros. Estoy hablando del próximo partido. Necesito perder este miedo. Partidos como el de hoy ayudan. En algunos momentos me movía más rápido. Algunos momentos no. Si sucede algo malo, lo aceptaremos. Pero ese es el momento de presionar. Me siento más preparado para intentarlo que antes».