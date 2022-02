Tras su victoria ante Stefan Kozlov en octavos de final del torneo ATP 500 de Acapulco, Rafael Nadal compareció ante los medios de comunicación y en rueda de prensa se refirió a la actitud de Alexander Zverev, descalificado del torneo después de amenazar y estar a punto de agredir al juez árbitro con su raqueta. El balear habló de los niños que siguen el tenis y criticó constructivamente lo realizado por su compañero de circuito, al que le une una buena relación.

En primer lugar y sobre su partido, Nadal habló positivamente. «Estoy pudiendo competir bien y me siento liberado. Más allá de las victorias lo más importante es estar jugando y las cosas han empezado mejor imposible. Si compito significa que hago lo que me gusta y que tengo opciones. De otra manera era totalmente imposible», afirmó.

Nadal completa una estadística perfecta en 2022, en su mejor arranque histórico. «Por regla general yo nunca he estado pendiente de los números. Si juego bien es más fácil que los números lleguen».

Preguntado por Zverev, Nadal no se mordió la lengua, hablando constructivamente de la situación. «Es un acto desafortunado, sin ninguna duda, y lo siento por él porque tengo una buena relación con Alexander. Al final, creo que merece la sanción porque no se puede actuar de esta manera. Creo que Sascha es consciente de ello y espero que esto sirva de aprendizaje para él y para otros jóvenes que a veces pierden también los nervios en la pista», afirmaba.

«No voy a entrar yo en lo que no es justo o no justo a nivel de sanciones. Pero al final sí que se tienen que parar un poco ese tipo de actitudes que se ponen un poquito más de moda», añadía posteriormente el balear, en referencia a la constante de los nuevos talentos del circuito de romper raquetas y pagar su frustración con episodios lamentables.

«He leído el comunicado de Zverev y lo refleja muy bien y para mí es un paso positivo hacia delante que lo reconozca y que se disculpe. Ojalá que no lo vuelva a hacer y le volvamos a ver pronto. Que sirva para los que tienen actitudes similares y estén al tanto de no tener este tipo de conductas. Yo entiendo la frustración y entiendo que en un arrebato se puede romper una raqueta, no lo critico más de la cuenta aunque no me gusta como podéis entender. Yo he sido educado de otra manera. Pero faltar el respeto de manera desmedida a los árbitros y a los jueces de línea ya es otro mundo y la organización se tiene que hacer fuerte», completa Nadal.

Rafa es uno de los veteranos del circuito y sabe de la importancia de dar ejemplo, como explicó en rueda de prensa. «La imagen de Alexander ya está en el mundo y con las redes sociales todo corre como la pólvora. Hay millones de niños que están desarrollando su actitud y al menos un mínimo de respeto y ejemplo deberíamos ser para los niños. Entiendo la frustración, pero tiene que haber unos límites. Lo de Sasha es una excepción, no es algo que acostumbre a hacer. Todo el mundo puede cometer errores y hay que perdonarle, sin ninguna duda. Somos deportistas de un deporte popular en el mundo y tenemos a muchos niños mirándonos por lo que hay que ir con cuidado».

«Yo no soy nadie para opinar. Hay un organismo, que es las ATP, y que tiene que tomar las medidas que consideren oportunas para que nuestro deporte sea lo que ellos quieran que sea. En función de cómo actúen el deporte será una cosa u otra. Al final son ellos que tienen que decir qué deporte quieren y qué ejemplo quieren dar a los niños. Espero que la sanción no sea muy severa, pero como amante del deporte, entiendo que acciones así no se pueden permitir porque soy deportista a la vez que seguidor, y el deporte tiene que mantener unos valores positivos y nos tenemos que hacer respetar», finalizó, sobre el caso Zverev.