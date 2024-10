Nadal encandila a Francia: ¡piden que la pista central de Roland Garros lleve su nombre!

Rafa Nadal es una persona muy querida en todo el mundo. Pero si hay lugar en concreto donde el balear recibe bastante amor cada vez que va, además de España, es en Francia, más concretamente en París. Por desgracia, el 14 veces ganador de Roland Garros ya no volverá a pisar la arcilla parisina y en el país galo han abierto un debate. ¿Se debería cambiar el nombre de la pista central de Roland Garros para rendir homenaje a Nadal?

Ese es el melón que se ha abierto en Francia y hay disparidad de opiniones. Son varios los que piensan que sí, que deberían rebautizar la Philippe Chatrier con el nombre de Rafa Nadal, el tenista que más veces ha conseguido ganar en Roland Garros, 14, muy por delante del segundo de esta lista, Björn Borg, con seis. Aunque al español todavía le queda un último baile, que será en las finales de la Copa Davis, del 19 al 24 de noviembre en Málaga, el debate ya se ha lanzado tras comunicar su retirada tras la cita con España.

La Philippe Chatrier fue construida en 1928 como la pista central del Stade Roland Garros, un lugar mágico para el español, aunque al principio adoptó otro nombre. Tras su inauguración, esta pista era simplemente conocida como Tribuna Central, hasta que en 1998 adoptó el nombre de Philippe Chatrier, ex jugador de tenis francés y ex presidente de la Federación Francesa de Tenis durante casi 20 años (1973-1993), cargo que compaginó con el de presidente de la Federación Internacional de Tenis.

26 años después, en Francia, sopesan la posibilidad de volver a cambiarle el nombre a la central de Roland Garros para homenajear a Rafa Nadal, un tenista que ha alzado la Copa de los Mosqueteros en 14 ocasiones. De hecho, nadie en la historia del tenis masculino ha conseguido ganar tantas veces un mismo Grand Slam, ni siquiera Federer o Djokovic. Los periodistas de RMC Sport debatieron sobre este asunto en su programa Super Moscato Show.

Para Vincent Moscato, la respuesta es un claro sí: «Nadal hizo en Roland Garros lo que nadie había hecho antes que él. Es una hazaña increíble. Entonces, ¿por qué no poner su nombre? Tengo mucho respeto por Philippe Chatrier pero… ¡Nadal hizo algo excepcional! No vamos a poner el nombre de Nadal en los urinarios ni en la barra de refrescos… ¡No tenemos campeones como él!», aseguró el conductor del programa.

Homenaje a los franceses

Sin embargo, Stephen Brun y Eric Di Meco no comparten su opinión. Estos dos abogan por homenajear antes a los tenistas franceses, como Yannick Noah, antes que a Rafa Nadal, quien ya tiene una estatua en los aledaños de la Chatrier. «Debemos celebrar a nuestros héroes y a nuestros atletas. El US Open lo hace muy bien, lo mismo en Australia y en Wimbledon. Respetan las instituciones. El problema de Roland Garros es que la central tiene nombre de un dirigente. ¿Por qué no llamarlo Yannick Noah?», comenzó diciendo Stephen Brun.

«El nombre de Philippe Chatrier no habla en el extranjero. Presentemos a nuestro francés, pero no para el Abierto de Francia. Nadal hizo algo excepcional, pero no transformemos la cancha, ni para un francés: Noah, Mauresmo, Pierce… El Real Madrid no cambió el nombre de su estadio en homenaje a Zidane», agregó Brun.

Por su parte, Di Meco también compartió este último análisis de rendir homenaje a Noah: «Nunca he entendido por qué nunca hemos rendido homenaje a Yannick Noah. Estoy de acuerdo con Stephen. Ni siquiera somos capaces de rendir homenaje a un campeón como Noah… En 2022, el debate ya había surgido en el ámbito del tenis, y un tal Ivan Ljubicic, entonces entrenador de Roger Federer, había abogado por cambiar el nombre de Central. «Pocos jugadores han conseguido jugar Roland Garros 14 veces. La ha ganado 14 veces. No hay palabras para describir esta serie. No creo que le moleste al bueno de Philippe (Chatrier) cambiar el nombre de la pista central a «Rafael Nadal»: una estatua no es suficiente».