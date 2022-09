Nadal da la bendición a Alcaraz con su felicitación por ganar el US Open

Rafa Nadal felicitó a Carlos Alcaraz por su primer Grand Slam. El mejor tenista español de todos los tiempos, y uno de los más grandes de la historia, fue el primero en darle la enhorabuena al pupilo de Juan Carlos Ferrero por conquistar el US Open. El tenista balear también le dedicó unas palabras a Casper Ruud, alumno de su academia.

«Felicidades Carlos Alcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! Gran esfuerzo ¡Casper Ruud! ¡Muy orgulloso de ti! ¡Mala suerte hoy pero increíble torneo y temporada! ¡Sigue adelante!», afirmaba Rafa Nadal en sus redes sociales.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 11, 2022