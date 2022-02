Rafa Nadal continúa contando sus partidos por victorias esta temporada. El español debutó en el Abierto Mexicano de Acapulco ante Denis Kudla, de quien se deshizo en dos sets (6-3 y 6-2) para avanzar a los octavos de final del torneo. Son ya once las victorias consecutivas de Nadal en este arranque de 2022, igualando su mejor racha al inicio de una temporada que protagonizó en 2014. Su próximo rival será el americano Sebastian Kozlov.

Rafa Nadal debutó ante Denis Kudla en el Abierto Mexicano. El español había quedado emparejado en el sorteo con el cañonero Reilly Opelka, pero este causó baja, por lo que entró en el cuadro en condición de ‘lucky loser’ el tenista americano nacido en Ucrania. Nadal encarriló pronto el primer parcial con un break en el cuarto juego, aunque tuvo que pedir la asistencia médica para sobrellevar la fuerte humedad presente durante el encuentro. el balear pidió que le vendaran las muñecas para evitar que el sudor le llegara a las manos.

En el segundo set, Kudla aprovechó su servicio para llevar la iniciativa, pero Nadal encontró pronto la opción de ponerse con ventaja. Con un doble break en los dos siguientes turnos de saque del americano y sin ceder ni una sola ocasión de rotura en todo el encuentro, el balear selló el billete a los octavos de final del Abierto Mexicano en poco más de una hora y cuarto de partido.

En octavos de final, Nadal se medirá a otro ‘lucky loser’, Stefan Kozlov. El americano, de 24 años, dejó una anécdota en la jornada del lunes ya que estaba entrenando con Nadal cuando recibió la noticia de que entraba en el cuadro final de Acapulco en calidad de perdedor afortunado. Kozlov se midió en la primera ronda a Grigor Dimitrov y dio la sorpresa al imponerse al tenista búlgaro en una larga batalla de 3 horas y 18 minutos resuelta con un resultado final de 7-6, 5-7 y 6-3. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos.

«No hay presión»

Rafa Nadal ya tiene tres títulos en México y persigue un cuarto, que de llegar, le haría igualara el récord de Thomas Muster y David Ferrer como los tenistas que más veces han triunfado en el torneo mexicano. A sus 35 años, Nadal asegura que no tiene ninguna presión por los números y que a estas alturas de su carrera va al día a día. “Nunca me he considerado favorito; en mi carrera respeté siempre a cada rival; jugará mañana contra Kozlov y mi objetivo es ese, a partir de ahí, iré día a día”, dijo en rueda de prensa el máximo ganador de Grand Slams.

Por otro lado, Pablo Andújar también avanzó de ronda al imponerse al local A. Hernández con un contundente 6-0 y 6-1, mientras que Feliciano López se despidió del torneo al caer ante Nishioka 2-6, 6-0 y 6-4. También sigue vivo en el cuadro masculino Pablo Carreño, que se enfrentará en octavos de final a Marcos Giron.