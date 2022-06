Apenas dos semanas después de conquistar su 22º título de Grand Slam con su victoria en la final de Roland Garros, Rafa Nadal saca tiempo también para atender una de sus grandes pasiones: el golf. El balear figura como uno de los participantes inscritos en el Campeonato de Baleares Absoluto de Golf que se celebra los días 18 y 19 de junio.

La Federación Balear de Golf ha confirmado la presencia de Rafa Nadal en el Campeonato de Baleares Absoluto de Golf, previsto para este fin de semana. El flamante campeón de Roland Garros es un gran apasionado por el golf, deporte en el que también destaca. Nadal estará en el tee de salida en el campeonato que se disputa en Son Servera, un campo de golf situado en la Urbanización Costa de los Pinos y próxima a la localidad de Manacor.

La participación de Rafa Nadal en diferentes torneos de golf es muy habitual y el balear destaca también por su gran habilidad en este deporte. De hecho, fue subcampeón en el Campeonato Balear Mid-Amateur para mayores de 25 años este mismo año. Nadal firmó un resultado de 151 golpes, – 74 en el primer día y 77 en el segundo- y sólo se vio superado por Federico Páez.

✅ Publicado listado de admitidos/as 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗘𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗔𝗕𝗦𝗢𝗟𝗨𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗨𝗟𝗜𝗡𝗢 𝗬 𝗙𝗘𝗠𝗘𝗡𝗜𝗡𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟮 a celebrar días 18 y 19 de junio en @GolfSonServera ⛳️ Consultar aquí admitidos/as👉 https://t.co/iDmXa9yXTp Patrocina @Trablisa pic.twitter.com/5o6udauLSw — FederaciónBalearGolf (@FBalearGolf) June 15, 2022

Son muchos los que han destacado la gran habilidad de Rafa Nadal para jugar al golf. Uno de ellos, todo un campeón como Jon Rahm, que hace unos meses reveló una curiosa anécdota sobre un partido que jugó en una ocasión con Nadal, siendo todavía el de Barrika amateur. «Me encontré a un Rafa Nadal en modo competición. En 18 hoyos me habló lo mínimo. Me quería ganar y punto. Y me ganó. Le di ocho golpes y en el tee del 13 él estaba cuatro bajo par del campo y yo una menos. Lo recuerdo muy bien. Yo estaba pensando por dentro, pero qué broma es esta. Y ojo, jugando desde el mismo tee», relató Rahm.