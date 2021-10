El actual número uno del mundo del golf, Jon Rahm, ha desvelado una curiosa historia con él y Rafa Nadal como protagonistas. El jugador de Barrika jugó un partido de golf con el tenista balear durante su etapa en la Universidad de Arizona State y el resultado fue de lo más sorprendente: Nadal se llevó la victoria en un partido al que Rahm guarda especial cariño al disputarlo ante uno de sus ídolos. Eso sí, ahora asegura querer la revancha.

En el blog de la Federación Vasca de Golf, Jon Rahm ha compartido una anécdota que vivió tiempo atrás con Rafa Nadal. Ambos disputaron un partido de golf durante el segundo año de estancia del de Barrika en la Universidad de Arizona State. El jugador de golf vivió el momento de una manera muy especial por tener la oportunidad de compartir algo de tiempo con su ídolo. Mucho más en serio se lo tomó Rafa Nadal, quien asegura estaba centrado en la competición y terminó llevándose la victoria ante el que hoy es la referencia mundial en el golf.

«Creo que es una historia interesante y divertida para saber quién y cómo es Rafa y entender alguna de las razones que lo han llevado a ser uno de los mejores deportistas de la historia», empieza Rahm en su relato, haciendo hincapié en el gen competitivo de Nadal que lo ha convertido en uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

Ambos se conocieron a través de una persona en común y Nadal se ofreció a jugar un partido de gof. Rahm lo vivió como una oportunidad única de pasar tiempo con su ídolo. «Para que os hagáis una idea, en aquel momento el único libro que me había leído entero en mi vida era su biografía, así que imaginaros, yo iba emocionado, diciendo ‘buah voy a jugar con Rafa’, mogollón de preguntas, lo que voy a aprender… Pero aquello fue bastante diferente, relata el vasco.

«Me encontré a un Rafa Nadal en modo competición»

Lejos de tener tiempo para conversar con su ídolo, Rahm vio cómo Nadal estaba súper concentrado en el partido. «Me encontré a un Rafa Nadal en modo competición. En 18 hoyos me habló lo mínimo. Me quería ganar y punto. Y me ganó. Le di ocho golpes y en el tee del 13 él estaba cuatro bajo par del campo y yo una menos. Lo recuerdo muy bien. Yo estaba pensando por dentro, pero qué broma es esta», recuerda Rahm.

«Yo intentaba hablar con él, preguntarle del libro y él… nada, con máxima determinación, pensando sólo en ganar. Fue curioso e interesante», reconoce Rahm. Por último, el jugador de golf asegura que le encantaría tomarse la revancha en un futuro y, sobre todo pasar más tiempo para «aprender más de él», concluye.