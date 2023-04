El Mutua Madrid Open ‘ficha’ a Martín Landaluce, la gran promesa del tenis español

El Mutua Madrid Open contará en el cuadro final de su edición de 2023 con un gran aliciente de futuro para el aficionado nacional. Martín Landaluce, actual número uno del mundo junior a sus 17 años, contará con una de las invitaciones para el torneo de categoría Masters 1000 que se celebra desde el 24 de abril y hasta el 7 de mayo en las instalaciones de la Caja Mágica. El espigado madrileño, campeón del US Open Junior 2022 y que ya se ha estrenado en torneos ATP, hará su debut en una competición de categoría Masters 1000 en casa.

Nacido en 2006, Martín Landaluce es considerado como la gran perla del tenis español en la actualidad, después de la explosión y confirmación como uno de los mejores del mundo de Carlos Alcaraz. No en vano, mientras el tenista murciano conquistaba su primer Grand Slam absoluto en el pasado US Open, además del número uno del ranking ATP, Landaluce hacía lo propio en categoría junior y ante tenistas mayores que él, que cumplió a comienzos de año los 17 años de edad.

Tintín, como es conocido en su círculo más cercano, crece a las órdenes de Óscar Burrieza y alterna sus trabajos en su Madrid natal con algunas semanas en Manacor, como parte de la Rafa Nadal Academy. Muy alto en comparación con otro perfil de tenistas españoles –supera los 1’90 metros– Landaluce se adapta a todo tipo de pistas, pero será en la tierra batida de Madrid donde pueda hacer su debut en un Masters 1000 convirtiéndose, con casi total seguridad, en la aparición más joven del cuadro final debido a la invitación concedida por la organización.

