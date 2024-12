Musiala no renueva con el Bayern y se deja querer por el Barcelona

Jamal Musiala es sin duda una de las grandes joyas del fútbol mundial a sus cortos 21 años y es por eso que sorprende el mensaje que ha lanzado, un claro guiño al Barça que no ha pasado desapercibido en los despachos culés de Joan Laporta y Deco. El mediapunta del Bayern de Múnich dejó claro que no tiene intención de renovar su contrato de forma inminente y aprovechó para desvelar su admiración por el club azulgrana, al que considera su equipo de referencia desde niño.

Y es que Musiala no ha ocultado la simpatía que despierta en él el Barcelona, sobre todo por algunas de las figuras que han marcado su niñez, como es el caso de Leo Messi, posiblemente su jugador de referencia cuando soñaba con llegar al fútbol profesional.

«El Barcelona era mi equipo de referencia, mi equipo favorito. Tenía una camiseta de Messi. El centro del campo con Xavi, Iniesta y Busquets me fascinó. Podía ver sus partidos una y otra vez», confesaba Musiala, que no intentó ocultar por qué equipos vibraba de pequeño y lo que le marcaron, dejando al descubierto esa conexión emocional con el Barça, así como su admiración por el estilo de juego que ha caracterizado al equipo durante décadas.

Además, recordó su infancia y cómo Messi era su referente absoluto. «Cuando era niño, tenía varias camisetas y siempre llevaba la de Messi. Tenía una de Neymar, pero Messi era mi héroe, mi jugador preferido», destacó Musiala, dejando claro que su vínculo con el Barcelona no es reciente, sino algo que le marcó desde niño.

Y es que Musiala, en su entrevista concedida al diario Bild, ha lanzado también la bomba confirmando que no ha aceptado la oferta de renovación que tiene encima de la mesa por parte del Bayern de Múnich, con el que tiene contrato hasta junio de 2026: «Lamentablemente no puedo darles a los hinchas un regalo de Navidad. No habrá novedades en el futuro próximo».

No obstante, Musiala dejó abierta la posibilidad de seguir en el Bayern si se cumplen ciertas condiciones: «En general, todos los parámetros que influyen en esta gran decisión tienen que ser los adecuados para mí. Si renuevo mi contrato con el Bayern, debe ser mi ambición y mi objetivo. Hemos jugado muchos partidos últimamente, hemos viajado mucho. Mi objetivo es concentrarme en los partidos. Quiero sentirme libre en el campo, aunque haya mucha presión desde fuera».

Estas declaraciones han encendido las alarmas en Múnich, ya que perder a una estrella de su calibre sería un duro golpe para el club bávaro. Por otro lado, en Barcelona, el perfil de Musiala gusta y mucho a la directiva y a un Hansi Flick con el que tendría una gran conexión, otro alemán más entre filas. Musiala es futbolista muy versatilidad y sensiblemente creativo sobre el terreno de juego, capaz de romper líneas y asistir con facilidad, aunque es cierto que quizá su rol es el mejor cubierto en estos momentos en el equipo culé, con nombres como los Pedri, Olmo o Gavi ya sobre el tablero.