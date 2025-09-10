El Mundial de 2026 se retransmitirá en RTVE y Mediapro

RTVE y Mediapro han alcanzado un acuerdo con la FIFA para adquirir los derechos en España del Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio del próximo año. La cadena estatal emitirá un partido en abierto de cada jornada y siempre los de la selección española y el resto los repartirá con la empresa audiovisual encargada de la Liga.

Un Mundial que será el más largo de la historia al competir 48 selecciones y que por lo cual se disputarán un total de 104 partidos entre fase de grupos y eliminatorias. Se repartirán entre 11 ciudades de EE.UU., tres de México y dos de Canadá.

Entre ellos, el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México con el debut del equipo mexicano, los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales y los partidos por el tercer y cuarto puesto y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

El sorteo final para definir la composición de los 12 grupos del Mundial se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington. España lidera su grupo de clasificación tras las dos amplias victorias en Bulgaria y Turquía y espera ser una de las selecciones cabezas de serie.

España quiere llegar al Mundial como cabeza de serie

España cerró 2024 como tercera selección en el ranking FIFA tras Argentina y Francia y es una de las ocho selecciones del planeta que han ganado el Mundial junto a Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay e Inglaterra desde su primera edición en 1930.