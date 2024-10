Multas de 5.000 euros por usar IPTV: así te pueden pillar

En Italia también intentando amedrentar a los usuarios que utilicen IPTV para poder ver el fútbol. Como ya hizo Javier Tebas en su día en España, desde la competición italiana están buscando un resquicio legal para poder multar a las personas que utilicen estos dispositivos para ver los partidos. Parece que esta propuesta no irá a buen puerto ya que en el caso de España, el Poder Judicial confirmó que sólo se podrá identificar a los que ofrecen este contenido y no al consumidor final. Hace unos meses en Italia ya aprobaron una ley dura pero esta no está funcionando y quieren señalar directamente a los usuarios.

Hace unos meses fue en España cuando Javier Tebas anunció a bombo y platillo una sentencia de un juzgado de Barcelona en la que supuestamente obligaba a las operadoras a facilitar los datos de los usuarios que consumía el fútbol a través de las IPTV y hoy es desde Italia donde han iniciado una campaña contra los aficionados que ven el fútbol a través de esta plataforma que se distribuye una señal de vídeo gracias a las conexiones de banda ancha. Visto que no funcionó su última ley, desde el país transalpino quieren proponer una nueva norma para multar a los aficionados que consuman el fútbol pirata de hasta 5.000 euros.

En Italia quieren llevar adelante esta nueva ley después del acuerdo entre el regulador de telecomunicaciones (AGCOM), la Oficina del Fiscal de Roma y la policía financiera de Italia y anunciada por Luigi De Siervo, el Tebas italiano. Esta alianza se ha producido después del fracaso de Piracy Shield, una de las medidas estrellas de la anterior norma y que se trataba de un mecanismo que permitía a los titulares de los derechos de autor denunciar de forma rápida los contenidos ilegales relativos al fútbol pirata mediante un bloqueo que se realizaba a los pocos minutos.

Todas las partes trabajan en una nueva ley, que como sucede en España, podría tener poco recorrido ya que la Justicia podría poner el freno a la hora de acceder a los datos de los usuarios de forma legal. El Poder Judicial en España ya aclaró que, con respecto al fútbol pirata, las personas que podrían ser sancionadas serían los cardsharers, que son las personas encargadas de abastecer de fútbol pirata a la población y no a los usuarios en sí.

«Una iniciativa irresponsable que, en beneficio exclusivo del lobby del fútbol, ​​pisotea a los operadores, a la Autoridad y al ecosistema de Internet». Dijo Giovanni Zorzoni, presidente de la Asociación Italiana de Proveedores de Internet (AIIP), sobre esta propuesta de ley que también quiere obligar a los servicios de VPN y DNS a bloquear el contenido pirateado. Para ello, pedirán a los fabricantes de SmartTV que prohíban la instalación de VPN en sus dispositivos. Algo que también parece complicado.

Tebas y su cruzada contra las ITPV

Esta propuesta de ley en Italia tiene que ser aprobada próximamente por el Congreso y viene mientras Javier Tebas sigue en su cruzada por acabar con el fútbol pirata en España. El pasado mes de marzo el patrón de la Liga celebró un auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona que parecía marcar un antes y un después en lo que respecta a la piratería, ya que se habló de que las operadoras estarían obligadas a dar los datos de los clientes que consumían el fútbol a través de la IPTV.

Después del revuelo generado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo que salir al paso con un comunicado en el que dejó claro que sólo se requisarían los datos de las personas que suministran el fútbol pirata y no del consumidor final. «La descripción de esta práctica permite concluir que se están realizando actos de puesta a disposición o difusión de forma directa o indirecta de contenidos, obras o prestaciones objeto de los derechos audiovisuales. Estos actos, que son la base para acordar la diligencia preliminar solicitada sólo pueden ser realizados por los cardsharers que redifunden la señal y se lucran con ello, y no por los meros usuarios finales», advirtió en su dictamen.

Este fue otro palo para un Javier Tebas que sigue en la lucha por acabar con el fútbol pirata en España. «Después de Malta somos el país en el que más se piratea en Europa. No es una guerra perdida y estoy seguro de que esto se acabará. Si Google quisiese, la piratería se acabaría en el 80%. En los países árabes no hay pornografía, aquí la piratería es delito, también se podría bloquear… pero Google no lo hace. Se está violando la propiedad intelectual de los clubes. Si se deja de defender, los clubes irán a la ruina y será todo una catástrofe», dijo en una entrevista reciente el patrón del fútbol español.