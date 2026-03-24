Muere tiroteado un portero de 20 años: el motivo del asesinato impacta a todos

El fútbol sueco vive días de luto tras la trágica muerte de Hugo Mosshagen, portero de 20 años del BK Forward, que fue asesinado a tiros en la ciudad de Örebro en un suceso que apunta a un error de identidad. El joven recibió varios disparos en la noche del sábado en una zona residencial. Aunque fue trasladado rápidamente a un hospital cercano, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La policía sueca investiga el caso como un posible ajuste de cuentas, en el que Hugo Mosshagen habría sido confundido con otra persona.

Según las primeras hipótesis, el guardameta no era el objetivo del ataque. Todo indica que los autores buscaban a otra persona y se equivocaron, una circunstancia que ha generado una gran conmoción tanto en el ámbito deportivo como entre los vecinos de la zona. Las autoridades han subrayado que el joven no tenía antecedentes ni relación con actividades delictivas.

Hugo Mosshagen era una figura muy querida en su equipo. En el BK Forward destacaba no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su actitud dentro y fuera del campo. Compañeros y técnicos lo describen como un chico cercano, trabajador y siempre dispuesto a ayudar, con una carrera prometedora por delante.

Luto Hugo Mosshagen

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el club y entre sus allegados. En Örebro, amigos, aficionados y vecinos han dejado flores y mensajes en su memoria, en pequeños homenajes improvisados que reflejan el impacto de su muerte. El propio club expresó su dolor en un comunicado, recordando a Hugo Mosshagen como «un gran talento y, sobre todo, una gran persona».

Mientras tanto, la investigación sigue en marcha y por ahora no hay detenidos. La policía ha pedido colaboración ciudadana para tratar de esclarecer los hechos y localizar a los responsables de este sangriento crimen que ha salpicado al deporte y al fútbol, acabando con la vida del joven portero de 20 años por error.

Joakim Gunnarsson, padre de Hugo, ha hablado y ha expresado que «su gran sueño era convertirse en futbolista profesional. Le dedicó todo su tiempo y este año iba a ser el suyo». Además, comenta en Expressen el sentir de la familia. «Es un vacío inmenso. Un segundo sientes rabia y al siguiente tristeza porque has perdido a uno de tus hijos de una forma totalmente innecesaria. De una forma totalmente absurda. Vio a todo el mundo, habló con todo el mundo y quiso ayudar en todo lo que pudo», dice..