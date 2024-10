Muere repentinamente en Estados Unidos el futbolista Modou Jadama a los 30 años

Luto en el mundo del fútbol, especialmente en Estados Unidos y Chile. Modou Jadama, futbolista que nació en Gambia pero de nacionalidad estadounidense, ha muerto repentinamente a los 30 años de edad en un trágico accidente de coche. El defensa central jugaba esta temporada en la tercera categoría de su país, concretamente en Georgia Lions. Años antes, militó en Portland Timbers e incluso llegó a jugar en la MLS. Además, jugó varios años en Chile, donde defendió los colores de Colo-Colo, que también llora la triste pérdida.

«Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo-Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia y amigos», informó el club chileno a través de sus canales oficiales mostrando su pesar por la muerte de Modou Jadama.

Modou Jadama contó en una entrevista hace años que sus padres eran de Gambia, pero fue adoptado por una familia de Estados Unidos cuando era un niño y se fue a vivir al país norteamericano. Su sueño era ser futbolista y lo consiguió, llegando a jugar en la élite tanto en Chile como en su país adoptivo.

«Descansa en paz amigo, un orgullo haber compartido cancha… Abrazo al cielo», escribió el portero Ignacio González, compañero suyo en el equipo chileno, que milita actualmente en Everton. «Supe que fue un accidente en Estados Unidos, me enteré por un amigo en común. Es muy chocante lo que le pasó», añade el guardameta en declaraciones recogidas por As.

Modou Jadama, conocido también como Mou Jadama, nació el 17 de marzo de 1994 en Gambia, pero emigró siendo joven a Norteamérica, donde comenzó a destacar en ligas locales. Su formación futbolística en Estados Unidos le permitió adaptarse rápidamente al estilo de juego físico y táctico que caracteriza al fútbol en ese país. Esta base sólida le permitió llamar la atención de equipos profesionales como Colo-Colo, donde terminó de formarse.

Jadama inició su carrera profesional en la United Soccer League (USL), la segunda división del fútbol estadounidense, jugando para equipos como los Tulsa Roughnecks y el filial de los Portland Timbers. Su buen hacer le permitió debutar en la MLS, aunque la experiencia de jugar en la máxima categoría del fútbol estadounidense no se alargó demasiado. Tras marcharse a Chile y formar parte de Colo-Colo y Coquimbo Unido, también de Chile, Modou Jadama continuó su carrera futbolística en Estados Unidos, consolidándose como un defensor confiable y experimentado.

Atlanta United is saddened to hear that former Atlanta United 2 captain Modou Jadama unexpectedly passed away today.

Mo was known as an incredible leader and a vital part of the club’s spirit. We extend our deepest condolences to Mo’s family and the countless other lives he… pic.twitter.com/bDM7ANLBey

