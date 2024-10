Muere trágicamente un sobrino de Gary Lineker de 18 años

Tragedia en la familia de Gary Lineker y conmoción en toda Inglaterra tras conocerse la muerte de un sobrinodel ex futbolista de 18 años tras ser aplastado por un árbol. Jonty Parkinson se encontraba trabajando cuando le cayó el tronco provocándole graves lesiones en el abdomen. El terrible accidente se produjo el pasado 6 de septiembre en Eaton Hastings, Oxford, y el joven ha terminado perdiendo la vida a causa del aplastamiento.

La familia del comentarista de la BBC vive su peor momento. El terrible accidente se produjo el pasado 6 de septiembre en Eaton Hastings, Oxon (Oxford), cuando el joven se encontraba trabajando y fue alcanzado por la caída de un árbol, que le aplastó el abdomen y le provocó una grave lesión de la que finalmente no se pudo recuperar, tal y como afirma el forense, Darren Slater.

«Uno de los chicos más agradables que jamás conocerás, tomada demasiado pronto. Vuela alto, primo, todos te echaremos de menos», escribió en sus redes sociales George, hijo de Gary Lineker, mandando un emotivo mensaje en homenaje hacia su primo fallecido. El otro hijo del comentarista, Tobias Lineker, también se ha pronunciado en las redes sociales: «Nos lo arrebataron demasiado pronto, descansa en paz, pequeño primo».

Además, la empresa familiar ha emitido un comunicado tras la trágica muerte del joven: «Estamos devastados por tener que compartir la noticia de que Jonty Parkinson, el hijo de Bob y Ali, el nieto de Sue y John y el sobrino de Sally, falleció el viernes 6 de septiembre».

«Como familia, queríamos expresar nuestra gratitud por las enormes muestras de cariño que hemos recibido en un momento tan difícil. El hecho de que nuestro personal y nuestros clientes sigan apoyando a nuestra empresa familiar mientras lidiamos con esta dolorosa pérdida significa mucho para nosotros, así que gracias», añade la empresa. Los mensajes de condolencias y de ánimo se han sucedido, y también han creado página de GoFundMe para homenajear al joven: «Me doy cuenta de que el dinero no puede llenar el gran abismo de pérdida que están sintiendo, pero espero que se pueda usar para aliviar la carga de los gastos del funeral o para un monumento apropiado para Jonty».

El ex futbolista inglés, Gary Lineker, protagonizó un lío en Inglaterra hace más de un año, siendo despedido por unas controvertidas declaraciones donde comparó al gobierno del conservador, Rishi Sunak, con la Alemania de Hitler en lo que se refiere a su política migratoria. La BBC, como canal televisivo público financiado con los impuestos de los contribuyentes británicos (170 euros al año), prohíbe las declaraciones de carácter político de forma pública a sus presentadores.

Pero el director general se disculpó no sólo ante Lineker, sino que también lo hizo al personal del canal, demás presentadores, espectadores y radioescuchas. Con el fin de poner punto y final a esta crisis desatada, la BBC revisó su guía sobre imparcialidad para presentadores externos como Lineker, al que readmitieron poco después.

Gary Lineker’s 18-year-old nephew Jonty Parkinson died after he was crushed by a falling tree trunk. Really devastating news RIP young man. So sad 😞 pic.twitter.com/2pUmDBuMUm

— Football Hub (@FootbalIhub) October 1, 2024