Muere la mujer de Josh Vickers, portero del Derby County, tres meses después de su boda

Josh Vickers, portero del Derby County, está de luto tras la muerte de su mujer, Laura, tan solo tres meses después de su boda como consecuencia de un cáncer. El futbolista británico está atravesando por uno de los momentos más duros de su vida tras perder a su esposa de 27 años.»He escrito y no escrito esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para decir y no sé si alguna vez lo haré», comienza diciendo el guardameta en sus redes sociales.

«El martes por la noche mi esposa perdió su larga batalla contra el cáncer…», anunció Vickers a sus seguidores. «Laura es la persona más fuerte, valiente y amorosa que he conocido. A pesar de todo lo que estaba pasando, ella continuó sonriendo, y no permitió que nada se interpusiese en el camino para pasar un buen rato y dejar huella. Hemos llorado, reído y bailado en momentos difíciles», agregó.

La pareja se dio el sí quiero el pasado 1 de junio pero desgraciadamente el cáncer ha ganado este partido a Laura. Vickers publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que asegura que le cuidará desde arriba y «seguirás inspirándome cada día». «Apreciaré cada momento que pasamos juntos desde la primera vez que nos encontramos hasta el momento en que tu te fuiste pacíficamente. Sé que me cuidarás y seguirás inspirándome cada día», añadió.

Por último, el futbolista del Derby County ha querido agradecer a todos las muestras de cariño que tanto él como su familia y la de su esposa Laura han recibido en estos momentos tan duros y difíciles: «Gracias a todos los que me han apoyado a mí mismo y a ambas familias en este momento increíblemente difícil. ¡Realmente afortunado de tener la familia y amigos más increíbles! Te quiero siempre y para siempre».

Tras conocer la triste noticia del fallecimiento de la mujer de Josh Vickers, sus compañeros de equipo en el Derby County quisieron tener un detalle con él como muestra de apoyo. En el partido del pasado sábado ante el Carlisle United de la League One, los jugadores del Derby County saltaron al terreno de juego sosteniendo una camiseta con el dorsal 31, el que luce habitualmente el guardameta de Brentwood, y calentando con el mensaje «Josh 31» en la zona delantera de la elástica.

Qué mejor forma de homenajear a su compañero que lucir su camiseta y encima dedicarle una victoria fundamental, que acerca al equipo a los puestos de ascenso a la Championship. Poco después de acabar el partido, el club inglés colgó un mensaje en redes sociales con una captura de la publicación del guardameta en la que comunica la muerte de su mujer.

«Estamos justo detrás de ti, Josh Vickers», rezaba el mensaje del Derby County a su portero. La cuenta oficial de la liga inglesa (EFL) también quiso mandarle su apoyo al portero con otro mensaje en redes sociales: «Enviamos nuestro más sentido pésame a Josh, su familia, amigos y seres queridos en este momento».

