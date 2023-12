Muere Eric Montross, ex jugador de la NBA y leyenda de North Carolina

Eric Montross, quien brillara con North Carolina y en la NBA, ha muerto a los 52 años después de una batalla con el cáncer, tal y como informó su familia. La universidad emitió el comunicado de la familia el lunes por la mañana, indicando que Montross murió el domingo rodeado de sus seres queridos en su casa en Chapel Hill. Fue diagnosticado con cáncer en marzo, lo que lo llevó a dejar su cargo como comentarista de radio en las transmisiones de los partidos de UNC.

«Conocer a Eric significaba que serías su amigo, y la familia sabe que las repercusiones de la forma generosa y reflexiva en que vivió su vida continuarán presentes en la vida de muchas personas a las que tocó con su profunda y sincera bondad», decía el comunicado de la familia del ex jugador de baloncesto.

Montross jugó con los Tar Heels bajo la dirección de Dean Smith entre 1990 y 1994 y fue nombrado dos veces segundo equipo All-American por The Associated Press. Fue titular en el segundo campeonato de la NCAA en 1993 antes de ser elegido en la novena posición global del draft de la NBA un año después por los Celtics de Boston y jugó en la NBA hasta 2002.

Además de sus responsabilidades como comentarista y analista en retransmisiones, trabajó como director senior de donaciones importantes en el Rams Club, el brazo de recaudación de fondos del departamento de atletismo de la UNC. También era conocido por sus esfuerzos caritativos, como ayudar a lanzar un campamento de baloncesto para padres e hijos durante el fin de semana del Día del Padre para apoyar al Hospital Infantil de la UNC.

«Eric fue un gran jugador y un estudiante destacado, pero el impacto que tuvo en nuestra comunidad fue más allá de las duelas», publicó la universidad en su comunicado. «Fue un hombre de fe, un padre tremendo, padre e hijo y uno de los embajadores más reconocidos de la Universidad y de Chapel Hill». La familia informó sobre la enfermedad de Montross cuando fue diagnosticado, pero no especificó la naturaleza del cáncer.

Montross se unió a Tar Heels Sports Network en 2005 como comentarista de los partidos del equipo de baloncesto masculino de North Carolina, cargo que ocupó hasta su diagnóstico de cáncer en marzo de 2023. Todos sus allegados esperaban que pudiera superar la enfermedad, pero finalmente su lucha contra el cáncer ha acabado de la peor manera posible, por lo que el baloncesto estadounidense está de luto.

With heavy hearts we bring you this update from the family of Eric Montross.

Rest in peace Big E.

🔗: https://t.co/EgOjPTSh2B pic.twitter.com/V3TgxZDWPm

— Carolina Basketball (@UNC_Basketball) December 18, 2023