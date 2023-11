Muere de cáncer Harald Hasselbach, doble campeón de la Super Bowl

El holandés Harald Hasselbach, ala defensiva campeón con los Denver Broncos de la NFL, falleció este jueves a los 56 años tras padecer de cáncer, tal y como informó la familia del ex jugador. «Hasselbach falleció sin dolor en la comodidad de su casa después de una valiente batalla de seis meses contra el cáncer. Te amamos Harald», anunció la familia del ex defensivo a través de sus redes sociales.

Hasselbach destacó como una agresiva ala defensiva en los siete años que jugó para los Broncos entre 1994 y el año 2000. Se distinguió por su regularidad. En su carrera nunca se perdió un partido. En total disputó 131 juegos entre temporada regular y playoffs. «Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Harald Hasselbach, campeón en nuestras Super Bowls que luchó valientemente contra un reciente diagnóstico de cáncer. Nuestros corazones están con la esposa de Harold, Aundrea, sus cuatro hijos», fue el mensaje del club.

We are deeply saddened by the passing of Harald Hasselbach (1994-00), a DE on our back-to-back Super Bowl teams who courageously fought a recent cancer diagnosis.

Our hearts go out to Harold’s wife, Aundrea, his four children & many loved ones.

