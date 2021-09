Jorge Lis, ex piloto valenciano que fue subcampeón de España en 125 cc en 1996, falleció el martes a los 46 años debido a los daños provocados por la COVID-19, después de permanecer ingresado durante más de 45 días en la UCI del Hospital La Fe de Valencia. Lis se había negado a vacunarse y se mostró, justo antes de ingresar en cuidados intensivos y ante sus allegados, arrepentido por la decisión de no haberse puesto la vacuna.

Tras retirarse del mundo de las motos, Jorge Lis trabajó como coach, editor de audiolibros y regresó a los circuitos como mánager de jóvenes pilotos como Bernat Martínez y Steven Odendaal en el Mundial de Superbikes. El caso de Jorge Lis saltó a los medios de comunicación después de que su hermana Elena publicara en el diario Levante la experiencia del expiloto con la COVID-19, y desvelara que rechazó vacunarse siguiendo teorías negacionistas sobre los efectos de la inmunización. Jorge estuvo 45 días en la UCI conectado a una máguina ECMO para oxigenar su sangre, pero no pudo salvar su vida.

Su hermana realizó unas declaraciones a Europa Press que sirven para concienciar sobre la vacunación. «Quien duda con la vacuna, que piense en su alrededor. Cuando Jorge ha lanzado un mensaje tan íntimo y con la piel encima de la mesa es porque puede ayudar a otros a no cometer el mismo error de no vacunarse. No quiero que parezca el paradigma de los negacionistas porque no lo era. Él tenía sus ideas, que no compartíamos en casa. Y lo está pagando muy caro. No es el único negacionista valenciano que hay. Yo creo que hay mucha gente que no está vacunando y esa es a la gente a la que me dirijo, para que no pase lo mismo que nosotros, que es un auténtico infierno», afirmó, antes de la muerte de su hermano.