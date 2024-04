Muere a los 76 años O.J. Simpson, ex estrella del fútbol americano absuelto de asesinato

O.J. Simpson, el ex jugador de fútbol americano que fue acusado y absuelto de los brutales asesinatos de su ex mujer y el amigo de ésta en 1994, ha muerto de cáncer a los 76 años este miércoles, según ha informado su familia.

«El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, ha perdido su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia pide que por favor respeten sus deseos de privacidad y gracia», ha indicado su familia un comunicado de su familia.

En mayo de 2023, Simpson publicó un vídeo redes sociales, en el que revelaba que tenía «cáncer» y «había tenido que someterme quimio». Y añadió: «Parece que lo he vencido».

Su muerte marca el final de una saga de varias décadas de crímenes e intrigas en torno a O.J. Simpson, que alcanzó su punto culminante con el juicio tras los brutales asesinatos de su ex mujer Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman en 1994, que se denominó el juicio del siglo cuando el proceso judicial se siguió en televisión.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer. He was surrounded by his children and grandchildren. During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace. -The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

O.J. Simpson, apodado The Juice, batió récords como jugador de fútbol universitario y profesional. Posteriormente, aumentó su fama y fortuna como presentador deportivo, actor de cine y televisión y portavoz de diferentes empresas, entre las que destacó la de coches de alquiler Hertz.

Su fama cambió cuando el 12 de junio de 1994, cuando su ex mujer, Nicole Brown Simpson, y su amigo, Ron Goldman, fueron brutalmente apuñalados hasta la muerte en la casa de la ex mujer de Simpson en el barrio de Brentwood en Los Ángeles. A los pocos días, la Policía anunció su intención de detener a la ex estrella del fútbol americano por los asesinatos.

Cinco días después de los asesinatos, 95 millones de estadounidenses siguieron por televisión una persecución policial, que forma parte de la historia moderna de Estados Unidos. Durante dos horas, la Policía de Los Ángeles siguió a 100 kilómetros por hora al Ford Bronco blanco de Simpson -con su amigo Al Cowlings al volante y la estrella en el asiento trasero con una pistola, amenazando con suicidarse-.

Simpson se entregó a la Policía y fue juzgado por los asesinatos. En octubre de 1995, tras 11 meses desde la selección del jurado hasta el veredicto, Simpson fue absuelto en un juicio que se televisó a diario y se convirtió en una sensación internacional. Doce años después, Simpson fue detenido en septiembre de 2007 tras orquestar un robo en un hotel y casino de Las Vegas a punta de pistola. Más tarde cumplió casi nueve años de prisión condenado por robo, secuestro y otros cargos en una trama de artículos de recuerdos deportivos en Las Vegas. Fue puesto en libertad en 2017.

Juicio del siglo

Para el juicio por el asesinato de su mujer y su amigo, O.J. Simpson contrató a un equipo de abogados, considerado entonces el dream team Estados Unidos, encabezado por el difunto Johnnie Cochran, que se encargó desmontar el caso del Estado.

Fundamental en el caso de la defensa de Cochran fue el hecho de que el detective de la Policía de Los Ángeles Mark Fuhrman había hecho comentarios racistas en el pasado. Entonces, sirvió al equipo de la defensa para construir un caso sobre la base de que podría haber plantado un guante ensangrentado encontrado en la casa de Simpson. Esta circunstancia condujo también a otro punto crucial en el juicio, que fue cuando el equipo de O.J. pidió que se le permitiera probarse los guantes en el tribunal para el jurado, y acabaron por no quedarle perfectos. Esto llevó a Cochran a pronunciar la famosa frase, durante los alegatos finales: «If it doesn’t fit, you must acquit» («Si no encaja, deben absolver»), que acabó convenciendo al jurado para absolverle.

O.J. Simpson también ha sido protagonista de películas y docuseries de Hollywood, como La historia de O.J. Simpson (1995) de Fox, American Tragedy (2000) de CBS, O.J.: el juicio del siglo (2014) de Investigation Discovery, la oscarizada O.J.: Made in America (2016) y The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (2016) de FX, protagonizada por Cuba Gooding Jr. Sacha Baron Cohen, disfrazado de personaje para su serie de Showtime de 2018 Who Is America?, intentó sacarle una confesión a Simpson en una torpe, aunque memorable, entrevista.