El caso de Daniel Sancho ha conmocionado al mundo entero, y sobre todo a nuestro país. El hijo de conocido actor español, Rodolfo Sancho, ha sido acusado por el Tribunal Provincial de Koh Samui de homicidio premeditado, ocultamiento y sustracción de partes del cuerpo parar encubrir la muerte de Edwin Arrieta. Fue él mismo quien confesó su crimen y, de un día para otro, su fama (que alcanzó gracias a la red y a la trayectoria de su padre y de su abuelo) se esfumó de un plumazo.

Pero Sancho no ha sido el único famoso que se ha salido del camino del éxito por cometer un crimen. Entre los más conocidos se encuentran rostros como el de O.J Simpson, Armie Hammer o Patrizia Reggiani, entre otros.

Daniel Sancho posando en Instagram / Redes sociales

O.J Simpson

Además de ex jugador de fútbol americano, fue actor y presentador de televisión. Pero su vida dio un giro de 180 grados en 1994, cuando el cuerpo de su ex mujer y su amigo fueron hallados sin vida en el domicilio de esta. Después de protagonizar uno de los juicios más mediáticos del mundo, O.J Simpson fue declarado no culpable de los asesinatos. A pesar de ser absuelto en un primer momento, su imagen quedó muy dañada y, tres años después, un tribunal civil le declaró responsable de las muertes y le obligó a pagar una indemnización de más de 33 millones de euros.

O.J Simpson y su hija, Arnelle Simpson en un acto / Gtres

Armie Hammer

El intérprete de Call me by your name se descarriló de la industria de Hollywood en 2021, cuando una cuenta anónima de Instagram publicó mensajes en los que el actor se dirigía a varias mujeres en tono violento, hablando de violación y canibalismo. Fueron varias las mujeres que hicieron pública su experiencia junto al actor y, aunque la policía le investigó, nunca fue acusado de nada. Su agencia de representación le dio la espalda y varios proyectos con los que había firmado dieron por finalizada su relación laboral. El pasado mes de febrero, el estadounidense rompió su silencio y admitió haber sido abusivo emocionalmente con sus ex parejas, pero negó por completo la violación.

Armie Hammer y Elizabeth Chambers en un photocall / Gtres

Ryan Grantham

Dicen que, en ocasiones, la realidad supera la ficción. Y así pasó con el caso del joven actor, que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su madre. Fue en marzo de 2020 cuando el intérprete de Riverlade disparó en la nuca a su progenitora mientras esta tocaba el piano, grabando la escena del crimen y el cuerpo sin vida. Tras esto, cogió tres pistolas, 12 cócteles Molotov y se personó en la residencia del primer ministro de Canadá para intentar acabar con su vida, pero por el camino se entregó a las autoridades.

Ryan Grantham en una película / Instagram