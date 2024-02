Muere a los 27 años Jayden Archer, primer piloto capaz de hacer un triple backflip

El competidor de estilo libre en motocross Jayden Archer, primer piloto en conseguir un triple backflip en una competición, murió a los 27 años mientras entrenaba en Melbourne, concretamente cuando intentaba practicar uno de los trucos más difíciles de la modalidad que practicaba.

El accidente ocurrió el miércoles, pero no se dieron a conocer muchos detalles. La policía estatal de Victoria dijo el jueves que no comentaría sobre las personas o incidentes del caso por motivos de seguridad. Archer había sido miembro del equipo Nitro Circus por más de una década. El grupo confirmó su muerte en una publicación en Instagram.

«Jayo fue el epítome de la pasión, el trabajo duro y la determinación», indicó Nitro Circus. «Llevó lo que era posible a bordo de una moto de cross a alturas nunca antes vistas. Ejerció una influencia positiva para quienes lo rodeaban. Y por encima de todo, fue un gran ser humano y un amigo para todos. Te amamos, amigo. Viaja en paz».

«Sad to hear about the passing of Motocross star Jayden Archer at age 27. His dedication to the sport and daring spirit in attempting a triple backflip will be remembered. Our deepest condolences to his family, and friends. 🕊️ #jaydenarcher pic.twitter.com/kyIOxKS5nZ

