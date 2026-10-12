Muere a los 19 años el luchador Nikolas Santos: peleaba en WOW, la promotora de Topuria y Cristiano Ronaldo

Terrible noticia en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA). El luchador brasileño Nikolas Santos ha fallecido a los 19 años, una noticia que ha provocado una gran conmoción entre sus compañeros y aficionados a este deporte. El joven formaba parte de la escuela Chute Boxe Monstro, con sede en Curitiba (Brasil), y había comenzado a abrirse camino en el circuito profesional. Uno de sus últimos combates tuvo lugar el pasado mes de marzo en Madrid, durante WOW 27, una de las veladas organizadas por WOW FC, la promotora vinculada a Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo.

Su muerte ha vuelto a poner el foco en la importancia de la salud mental, después de que su entorno deportivo compartiera un mensaje relacionado con la depresión. Nikolas Santos falleció el pasado 10 de octubre, según las informaciones publicadas por medios especializados en artes marciales mixtas. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte. Sin embargo, el mensaje de condolencias difundido por Chute Boxe ha hecho referencia a las dificultades relacionadas con la salud mental y a la necesidad de prestar atención a las personas que atraviesan momentos complicados.

La publicación del gimnasio brasileño subrayaba que la depresión puede ser un sufrimiento invisible y recordaba la importancia de mostrar empatía, ofrecer apoyo y escuchar sin juzgar. No obstante, no se ha afirmado públicamente que esos problemas fueran la causa directa del fallecimiento del luchador.

Luto por Nikolas Santos

El nombre de Nikolas Santos había comenzado a sonar entre los seguidores de WOW FC por su participación en la velada celebrada el 7 de marzo de 2026 en el Madrid Arena. El evento, denominado WOW 27 Madrid, reunió a diferentes peleadores nacionales e internacionales y contó con una cartelera de once combates. El brasileño se enfrentó al británico Lee Hammond en la categoría de peso wélter, en un duelo que terminó con victoria de su rival por sumisión durante el primer asalto, a los dos minutos y nueve segundos. Aquel enfrentamiento figura como el último combate registrado en su trayectoria profesional.

WOW FC es una de las promotoras que ha ganado protagonismo en el panorama de las MMA en España. La organización cuenta con la participación como accionistas de de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo, dos figuras de gran repercusión internacional, y busca impulsar el crecimiento de este deporte con veladas en distintas ciudades. La presencia de Nikolas Santos en Madrid había sido una pequeña parte de ese recorrido deportivo, pero su fallecimiento convierte ahora aquella aparición en un recuerdo especialmente doloroso.

Pese a su juventud, ya acumulaba experiencia en distintas promociones internacionales. Según los registros especializados de MMA, su balance profesional era de cuatro victorias y tres derrotas. Entrenaba en Chute Boxe Monstro, un gimnasio de Curitiba en el que desarrollaba su preparación para competir al máximo nivel. Su carrera todavía estaba en una fase inicial, por lo que su fallecimiento supone un golpe especialmente duro para quienes compartían entrenamientos y aspiraciones deportivas con él. La noticia ha generado también reacciones entre los seguidores del MMA, que han expresado sus condolencias y han recordado al joven deportista en las redes sociales.