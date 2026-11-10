Teledeporte no emitió la Finalissima de Futsal al no tener los derechos: la cadena no entiende las críticas

Las críticas de Jesús Velasco, seleccionador español de fútbol sala, a la no emisión de la Finalissima de Futsal en Teledeporte han causado «sorpresa y decepción» en la cadena. «Es una vergüenza que Teledeporte no haya televisado la Finalissima», dijo el técnico tras la victoria de España ante Brasil por 0-3 en el torneo. La cadena, una de las que más ha apostado por este deporte, no tenía los derechos para la retransmisión del partido.

El seleccionador español quiso reivindicar al fútbol sala con estas declaraciones exigiendo una mayor visibilidad, pero su disparo apuntó al único canal en abierto en España que realmente da valor a este deporte. Teledeporte ha retransmitido dos partidos de liga masculina y femenina por jornada y todos los partidos que juega la Selección española, salvo este último. Además de todas las Copas del Rey y torneos derivados.

Teledeporte, de hecho, reserva habitualmente las mañanas de los sábados a un fútbol sala que copa casi en pleno su parrilla. De ahí que no entiendan las críticas de un Jesús Velasco que ha puesto en la diana a un canal que siempre que ha podido ha intentado difundir su deporte con el máximo respeto y cariño.

«Tenemos que reconocer que somos lo que somos, pero somos fútbol y queremos el apoyo del fútbol y el apoyo de las televisiones ofreciendo el espectáculo que hemos ofrecido. Todos queremos ser profesionales, queremos tener la atención de las teles, que lleguen patrocinadores. Hablo del partido de hoy, que ojalá sirva para que el fútbol sala, un deporte técnico, reciba el apoyo que merece», añadió el técnico en su reflexión.

Pese a las quejas, los partidos de la selección española durante este torneo se pudieron seguir a través del canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol y en los canales de la UEFA, por lo que el apagón no fue ni mucho menos total. El fútbol sala español se merece todo el respeto del mundo, pero dentro del marco que le corresponde.