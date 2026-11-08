España manda en el fútbol sala: gana a Brasil en Río y consigue por primera vez la Finalíssima

Otro éxito de la selección española de fútbol sala. El equipo entrenado por Jesús Velasco ha conseguido por primera vez en la historia la Finalíssima, el torneo que enfrenta a los dos mejores equipos de Europa y los dos mejores de Sudamérica. En la final, España ha derrotado con rotundidad a Brasil por 3-0… en Brasil.

Tras conseguir el Europeo este mismo año, la Selección de fútbol sala suma otro gran éxito al conseguir esta Finalíssima, firmando el triunfo ante Brasil en Río de Janeiro. Los goles de Gon Castejón, Cecilio Morales y Antonio Pérez dieron el triunfo a una España que funciona muy bien con Velasco en el banquillo.

🏆 ¡LA #FINALISSIMA ES NUESTRA! ¡𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗘𝗦! 🇪🇸 Lo de este equipo es increíble. 👏 ¡𝗘𝗻𝗵𝗼𝗿𝗮𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮! #FutsalEspaña | @FutsalRFEF https://t.co/lxOSKp0zBi — RFEF (@rfef) November 8, 2026

España, que participó en esta Finalíssima como campeona de Europa, derrotó en penaltis a Portugal en semifinales y ahora a Brasil por 0-3 en la final. Consigue así lo que no pudo en 2022, cuando en la primera edición de este torneo que organizan UEFA y CONMEBOL perdió ante Portugal en la final.

Fue una final en Río de Janeiro en la que Brasil jugó una mejor primera parte, dominadores en juego y ocasiones, pero sin acierto de cara al gol. España, replegada en su campo, prefirió aguantar con una defensa sólida. Y así construyeron el triunfo.

Se fueron al descanso con el 0-0 y ya en la segunda parte dio los zarpazos. Jesús Velasco cambió el guion con acierto, hizo a la Selección española más ofensiva y empezaron a llegar los goles. El acierto que no tuvo Brasil en la primera parte sí lo tuvo España en la segunda.

En el minuto 31 llegó el primer gol español, en una jugada de Antonio Pérez en la que asistió a Gon Castejón, quien remató de primeras para abrir el marcador en el Arena Niterói de Río. Siete minutos después, Cecilio aprovechó un contraataque y definió a una portería vacía.

A Brasil, sufriendo una especie de maracanazo pero en fútbol sala, le entraron todos los males y con 0-2 desaprovecharon un penalti, mandándolo su capitán Dyego al palo, algo que ya acabó por matar deportivamente a los brasileños. Tras ello, Antonio Pérez marcó el 0-3 con un remate desde su portería.