El Rayo se quedará sin estadio antes de marzo de 2027: la Comunidad de Madrid avanza en la extinción de la concesión de Vallecas

El Rayo Vallecano dejará de ser concesionario del estadio de Vallecas antes del 27 de marzo de 2027. Ese es el plazo de ocho meses –desde que se iniciara el proceso– que tiene la Comunidad de Madrid para resolver, según marca la ley, el procedimiento del estadio rayista. Una decisión que se ha visto avalada por la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de la región. Este órgano consultivo ha determinado, de manera unánime, que «procede» retirar la concesión al club, por un «incumplimiento de las obligaciones concesionales».

El dictamen de esta comisión del pasado 28 de octubre respalda la decisión tomada por la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, tomada el pasado 27 de julio, en la que se procedía a extinguir de manera cautelar la concesión del estadio de Vallecas por deficiencias en materia de seguridad y salubridad. Desde que se iniciara el proceso, el Rayo Vallecano procedió a limpiar el estadio y, tras jugar los tres primeros partidos como local en el estadio de Butarque, regresó a Vallecas, una vez se consideró que el estadio volvía a estar en condiciones de estar abierto al público y albergar partidos de Primera División.

Según esta Comisión Jurídica Asesora, la realización de estos trabajos para subsanar las deficiencias del estadio «afecta únicamente a parte de los incumplimientos», por lo que «viene a confirmar la realidad de los mismos al tiempo de su incoación». Señalan que el procedimiento iniciado por la Consejería de extinguir la concesión del estadio «resulta una medida proporcionada», teniendo en cuenta los hechos.

Desde la Comunidad de Madrid afirman que la intención es ejecutar la extención de la concesión del estadio. Más ahora, que cuentan con el respaldo del órgano de consulta. Es decir, el club dejará de ser en los próximos meses concesionario del estadio de Vallecas por incumplir con sus obligaciones. Todo, a pesar de que tenía otros 13 años de concesión. En julio de 2019, el convenio demanial entre la Comunidad y el club le otorgaba la concesión de las instalaciones por un periodo de 20 años, con opción a una prórroga de 10 más.

El Rayo perderá la concesión de Vallecas definitivamente

Cultura y Deportes decidió abrir este proceso de extinción tras una auditoría en la que se determinaba que el Rayo Vallecano incumplía sus obligaciones como concesionario del estadio. «La auditoría nos dice que no se podía garantizar la seguridad de las personas, tampoco la salubridad, por todos estos elementos que faltaban», revelaba el consejero, Mariano de Paco.

Según detallaba entonces, «la medida de suspensión de la concesión es contundente», insistiendo en que la Comunidad de Madrid, como propietaria del estadio de Vallecas, no pretendía «castigar al club», sino garantizar que pudiera jugar en condiciones de seguridad. Cabe destacar que este procedimiento se inició poco después de anunciarse la previsión de una reforma integral del estadio de Vallecas, que iba a ejecutarse sí o sí, por parte de la Comunidad, y que el club se había negado a financiar, al considerar que sigue siendo poco para un Rayo que, como señalan fuentes internas del club, necesita un estadio con capacidad para 25.000 espectadores.

Ahora, la Comunidad de Madrid recuerda que, según marca la ley, tienen ocho meses desde que comenzara el procedimiento de extinción de la concesión para finalizarlo. Es decir, el Rayo Vallecano dejará de tener la concesión del estadio de Vallecas, como muy tarde, el 27 de marzo de 2027, cuando aún restarán tres meses para que finalice la temporada.