El Rayo alcanza la tregua en el regreso de Bukaneros a Vallecas con homenaje por las víctimas de Urda

El Rayo Vallecano ha alcanzado la tregua. La guerra entre la afición y la directiva parece haberse dado un respiro después de las reuniones entre las partes y se ha celebrado sobre el césped, con un triunfo incontestable ante el Celta. En la vuelta de Bukaneros a Vallecas tras el cierre del fondo por los incidentes ante el Athletic, la animación se centró en reivindicaciones de la afición, aunque las protestas contra Raúl Martín Presa sí que bajaron de intensidad.

Todo comenzó con un homenaje a las víctimas de Urda. Sentido minuto de silencio en el estadio de Vallecas, con las dos plantillas al completo formando sobre el círculo central y con los dos cuerpos técnicos fundidos en uno en la banda. Acabó con una ovación atronadora de la grada, en la que se desplegaba una pancarta en agradecimiento a los Bukaneros, puesto que parte de ellos ayudaron en las labores de rescate del accidente, puesto que regresaban en uno de los trenes que se paró a pocos kilómetros tras el partido de Copa contra el Recreativo.

Entonces empezaron a lanzarse mensajes de todo tipo desde el fondo. Primaban las exigencias de la afición a la directiva, pero también los había para las víctimas de la tragedia ferroviaria, por la huelga general del 11N y por la educación pública. «Condolencias para los afectados, reconocimiento a los servicios de emergencia», decía uno, mientas que en otro se leía: «Vivienda para todos por una vida digna».

Hubo, cómo no, cánticos contra el presidente Presa, pero no tuvieron nada que ver con lo que hemos visto a lo largo de esta temporada. En cuatro ocasiones –nada más– se cantó contra la propiedad. Algo que deja patente la desescalada de tensión de los últimos días, tras las reuniones celebradas por parte de la directiva con las peñas, en las que se ha acordado la devolución del precio de los abonos de los partidos correspondientes al exilio en Leganés y recuperar la próxima temporada la franja roja en las camisetas, en lugar del rayo actual.

Habrá más reuniones y en ellas abordarán temas que han dejado claros en sus pancartas. «No más subidas, abonos accesibles para todos», señalaba una de las primeras, en referencia al incremento que han sufrido los abonos en las últimas cinco temporadas en Primera División. Además, reclamaban acuerdo en las entradas visitantes y que se recupere la inversión en el femenino y la cantera.

Más importante era hablar sobre el estadio. El club afirma que en las próximas reuniones con la afición se intentará «explorar posibilidades de la permanencia del Estadio de Vallecas en su ubicación actual» y eso pidieron desde el fondo: «Este es nuestro estadio y no nos moverán». Todo, después de que la Comunidad de Madrid haya anulado la concesión de las instalaciones al club.

En lo deportivo, ese acercamiento se trasladó al césped. El Rayo se reencontró con el triunfo, en un partidazo de los de Beñat San José, que golearon 3-0 al Celta de Vigo. Al término del encuentro, volvió a cantarse en Vallecas el «puto Rayo» que tanto se popularizó el pasado curso. Eso sí, en plena crisis de animación, no se cantó La vida pirata.