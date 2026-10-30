El Rayo Vallecano le propone una tregua a su afición: devolverán la histórica franja roja a su camiseta

El Rayo Vallecano ha puesto un granito de arena para recuperar la relación con su afición. El equipo se ha reunido con los representantes de los seguidores este viernes. El motivo del encuentro ha sido alcanzar una «situación de normalidad». Para ello, han confirmado que las tres equipaciones de la temporada 27/28 lucirán la histórica franja roja. El diseño de un rayo lleva sustituyendo a este elemento desde 2024.

Los pequeños detalles ayudan a cambiar los ánimos, aunque el conjunto madrileño tiene un largo trabajo por delante. Mediante un comunicado, señalan que están tratando de entender las necesidades y demandas de sus seguidores: «Rayo Vallecano de Madrid comunica que en la tarde de ayer se mantuvo una reunión con representantes de la afición, con la firme intención de alcanzar una situación de normalidad en la relación entre el club y sus aficionados que permita a la plantilla contar con su apoyo, algo indispensable para lograr los objetivos deportivos».

El club confirma que se recuperará uno de los elementos más visuales en la camiseta: «Las tres equipaciones de la temporada 27/28 contarán con la franja como elemento protagonista». Además, confirman que tendrán reuniones con los representantes de la afición de manera mensual, con el objetivo de generar una relación positiva.

Raúl Marín Presa tuvo un recibimiento hostil en el regreso del estadio. El equipo también se pronuncia sobre el coste económico de los socios que han sufrido con la sede alternativa: «La compensación por los partidos que, por causas ajenas al club, tuvimos que disputar en el Estadio Ontime Butarque se calculará dividiendo el precio total de cada abono en cada sector entre el número de partidos incluidos y multiplicando el resultado por el número de encuentros a los que el abonado no pudo acudir en Leganés».

El Rayo Vallecano agradece el gesto en Urda

Un grupo de cerca de 50 seguidores del club se bajaron de su tren para ayudar a las víctimas. Los aficionados volvían de ver el partido frente al Recreativo de Huelva y estaban a varios kilómetros de la zona donde se produjo el accidente. El club no se olvida de esta buena acción: «No queremos concluir el comunicado sin agradecer a todos los aficionados del Rayo Vallecano que el otro día acudieron el lugar del terrible accidente para prestar su ayuda. Ayer pudimos transmitírselo en persona, y es justo poder volver a mencionarlo».

Los franjirrojos recuperan la histórica franja de su camiseta, pero la tensión sigue siendo muy alta. Los cánticos contra el presidente del club se han multiplicado en cada encuentro y los agradecimientos brillan por su ausencia. Sin embargo, este tipo de gestos suelen ser bien recibidos, como ya le pasó al Atlético de Madrid cuando confirmó que regresaban a su escudo antiguo.