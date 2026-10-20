Antiviolencia propone sancionar a 12 ultras del Rayo por los incidentes que llevaron a la suspensión del partido ante el Athletic

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (Antiviolencia) ha acordado las propuestas de sanción para 12 aficionados del Rayo Vallecano, inmersos en los altercados que provocaron la suspensión del partido ante el Athletic por el lanzamiento de objetos. Estas proposiciones van desde los 5.000 euros de multa y un año sin entrar en recintos deportivos a 3.001 euros de sanción económica y prohibición de acceso a instalaciones.

Entre los identificados figura un «aficionado radical» que lanzó «un asiento del estadio que impactó sobre la red», para el que proponen la sanicón más alta. Se trata de 5.000 euros de multa y una prohibición de 12 meses sin entrar en recintos deportivos. El motivo es por participar «activamente en las tres ocasiones del encuentro que de manera coordinada numerosos aficionados arrojaron diversos objetos al terreno de juego» en el Rayo-Athletic.

En este caso, el aficionado está identificado y para él se propone la mayor de las sanciones posibles. Además, se lanzaron dos asientos y afirman que la Policía «continúa investigando las imágenes disponibles para la identificación» de esos aficionados que participaron en los altercados que llevaron a la suspensión del encuentro.

Por otro lado, se proponen sanciones para otros 11 aficionados a los que también se cataloga como «radicales» por los incidentes causados. En este caso, las multas son de 3.001 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos es de seis meses. Se especifica que los objetos que lanzan son aviones de papel, bolas de plástico, mecheros, botellas de plástico, etc.

Sanciones para los ultras y para el Rayo

Estas sanciones a los aficionados se suman a las que ya determinó el Comité de Disciplina para el propio club, al que responsabilizaba de los incidentes, pese a que era, precisamente, en protesta contra la directiva del Rayo. La entidad franjirroja deberá cerrar parcialmente el estadio de Vallecas tras los incidentes que llevaron a la suspensión del partido ante el Athletic.

El Comité de Disciplina de la RFEF ha decidido aplicar artículo 107.1, por el que el club deberá clausurar el fondo del estadio durante un partido, sector donde se produjo el lanzamiento de objetos. Además, le impone una multa de 6.000 euros. Todo, a pesar de que el Rayo se presentaba como una víctima y solicitaba en sus alegaciones «la exclusión de su responsabilidad disciplinaria» al tratarse de un hecho orquestado por sus ultras.

El Comité desestimaba la solicitud del club, declarando «responsable» al Rayo de lo sucedido, que a efectos del organismo dependiente de la Federación es una «grave alteración del orden del encuentro». Ahora, llega por parte de Antiviolencia la propuesta de sanción para varios de los ultras que provocaron esa suspensión.