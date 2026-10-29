La Liga reubica el Rayo-Athletic 19 días después de ser suspendido por la gran protesta de Vallecas

Por fin hay nueva fecha para el Rayo Vallecano-Athletic Club. 19 días después de ser suspendido por la gran protesta del estadio de Vallecas contra el presidente del club, Raúl Martín Presa, la Liga ha reubicado el partido de la jornada 8, que se reanudará el 9 de diciembre a las 20:00 horas. Es decir, el encuentro se disputará dos meses después de su fecha original.

Ésta era el 10 de octubre a las 14:00. El partido ya inició con gritos hacia la directiva encabezada por Presa, pero el fondo de los bukaneros lo detuvo una y otra vez lanzando distintos objetos al césped, sobre todo aviones de papel. El árbitro Sánchez Martínez paró una primera vez el juego y a la segunda mandó a los jugadores el vestuario.

Al regresar al campo, los lanzamientos desde la grada no cesaron y el colegiado, visiblemente desesperado por la situación, actuó declarando suspendido el choque. Rayo y Athletic, por tanto, se volverán a enfrentar el próximo 9 de diciembre en el estadio de Vallecas, donde ya se jugó un partido completo el pasado sábado.

El Rayo perdió por 0-3 contra el Elche y el encuentro, pese a las protestas contra el presidente del club madrileño, se disputó con total normalidad porque el fondo de los bukaneros estaba clausurado por la Liga. La temporada en Vallecas está siendo muy movida y recientemente Presa ha accedido a la petición de los aficionados y devolverá a los abonados la parte proporcional de los partidos en Butarque, ya que el estadio estaba cerrado por su mal estado.

El equipo madrileño tuvo que mudarse al campo del Leganés en dos ocasiones y los aficionados reclamaban la parte correspondiente de las entradas de esos duelos por las molestias ocasionadas. El club aseguró que lamentaba profundamente el perjuicio sufrido por la afición al tener que jugar lejos de su estadio y anunció también el regreso de la franja a las equipaciones proximamente.