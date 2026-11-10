Santi Mina se prepara para entrar en la cárcel 10 años después de la agresión sexual por la que fue condenado

La Sección Tercera de la Audiencia de Almería le ha dado a Santi Mina un plazo de diez días para presentar sus alegaciones correspondientes sobre la pena de cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual. Los hechos ocurrieron en 2017 y el Tribunal Supremo ha tomado una decisión firme tras varios años con el caso en activo.

El auto dictado por el tribunal almeriense expone que el futbolista tendrá que asumir una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima durante 12 años, con cualquier tipo de contacto prohibido en dicho periodo. El jugador tendrá que pagar 25.000 euros en concepto de daño moral. El Supremo ha desestimado el recurso presentado por la defensa de la joven, que solicitaba una subida a ocho años de cárcel por agresión sexual.

Los jueces han iniciado la ejecución de la condena, que al superar los dos años de duración, provoca que la suspensión ordinaria esté completamente descartada. Los 29 recursos de casación interpuestos por la defensa de Santi Mina han sido desestimados por el Supremo. El gallego solicitó su absolución al señalar un error vencible sobre el consentimiento de la víctima, aunque su petición fue rechazada el pasado mes de septiembre.

El futbolista cometió un delito de abuso sexual a una mujer en julio de 2017 en una furgoneta cerca de una discoteca de Mojácar (Almería). Su defensa ha conseguido algunos avances para él, como la la reducción de la indemnización por daño moral acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que pasó de 50.000 a 25.000 euros.

10 días determinantes para Santi Mina

La ratificación no deja lugar a dudas. Una vez finalizado este último trámite, el gallego tendrá la oportunidad de elegir un centro penitenciario para entrar a prisión de forma voluntaria. Cualquier tipo de error sobre la voluntad de la mujer y el hecho de que el deportista detuviera su acción cuando la joven se lo exigió han sido descartados.