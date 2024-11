Moyá también se queja por la despedida a Nadal: «Fue desaliñada y cutre»

Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, se ha sumado a la oleada de críticas que ha recibido la despedida realizada el pasado martes por la noche en la Copa Davis al mejor deportista español de la historia. Moyá se une a Ferrer, Toni Nadal y el resto de personas cercanas al tenista español, que opinan que su homenaje de despedida no estuvo a la altura.

El pasado martes, en el Martín Carpena de Málaga, la selección española de tenis quedó eliminada de una Copa Davis en la que era favorita mucho antes de lo esperado. Cayó en cuartos de final ante una Holanda superior. Rafa Nadal perdió el primer punto en el individual, Carlos Alcaraz ganó su partido, y el propio murciano junto a Marcel Granollers perdieron el duelo de dobles que decidió la eliminatoria ante los holandeses.

Una Davis muy especial porque era el último torneo que iba a disputar Rafa Nadal como deportista. Se sabía desde octubre, cuando el tenista balear anunció mediante un vídeo que su carrera profesional llegaba a su fin tras este torneo. Pero acabó mucho antes de lo esperado. Este viernes son las semifinales y había un homenaje preparado. Pero todo se precipitó. Nadal se fue perdiendo y España no pudo pasar de ronda.

Rafa Nadal se retiró y su despedida, con un vídeo proyectado en los marcadores del Carpena, se quedó muy corto para lo que significa una leyenda como el balear para nuestro deporte. Su entrenador, Carlos Moyá, lo señalaba en Onda Cero, afirmando que la despedida había sido «desaliñada y cutre».

Moyá critica la despedida a Nadal

«No es momento de culpar a nadie… Pero la sensación que nos queda a todos es un poco desaliñada y cutre. Es verdad que es un martes por la noche, pero esto es deporte y con meses de antelación se sabía que si España perdía se retiraba Rafa. Nadal está muy por encima de todo esto», valoró el entrenador del ya ex tenista español.

«No quiero hablar de tristeza, lo que hemos hecho es celebrar a Rafa, estoy muy agradecido por haber trabajado con él», valoró un Carlos Moyá que también criticó la despedida que recibió Nadal tras la eliminación de España en la Copa Davis.

«España era ligeramente favorita, pero para nada se podía descartar una victoria de los holandeses. Esto es el deporte, esta vez nos ha tocado vivir la cruz de la moneda. Vi a Rafa tranquilo, tenía asumido que este momento iba a llegar. Sabíamos hace meses que esto iba a llegar, llegó algo pronto, no pudo ser y estamos asimilándolo», señaló Moyá.

«Ha habido momentos en Manacor, entrenando, que se me saltaban las lágrimas porque veía que se cerraba una etapa muy bonita de mi vida. En lo que me queda a mí en el tenis va a ser imposible que vuelva a vivir lo que he vivido con Rafa Nadal. La historia que he vivido con Nadal es irrepetible, el vínculo emocional…es muy difícil empezar con otro deportista», culminó Carlos Moyá.