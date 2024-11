La crítica más sorprendente de David Ferrer con la despedida de Nadal: «Eché en falta gente»

La despedida de Rafa Nadal fue algo fría y así lo expresó el capitán español, David Ferrer. La derrota de España ante Holanda en los cuartos de final de la Copa Davis supuso el adiós del mejor deportista español de todos los tiempos. Pero muchas han sido las voces que han criticado el acto de despedida, consideran que fue algo frío y no estuvo a la altura de una leyenda como él.

«Estoy triste por todo, por cómo fue, por perder la eliminatoria… no era el escenario que queríamos. Éramos favoritos, pero no lo demostramos. Y la despedida de alguien tan importante como Rafa quedó descafeinada; faltaron personas muy importantes en su carrera y gente que han sido tan importantes a nivel de rivales y a su equipo. Eché en falta esa gente. Las cosas son como son y hay que aceptarlas. Rafa va a tener mucho tiempo donde va a tener homenajes en torneos grandes y que tenga la despedida que se merece. Era su último partido, no le veremos más en una pista y eché en falta eso», aseguró Ferrer sobre el acto de despedida de Nadal.

El capitán defendió la apuesta por el ganador de 22 Grand Slams en el primer partido de individuales y Alcaraz con Granollers en el dobles: «Tenía claro que entre Rafa y Roberto, viendo cómo entrenaban y Rafa mejorando día a día, tenía confianza que Rafa es una bestia competitiva. Era una incógnita, pero si tenía que apostar por alguien, tenía que darle esa oportunidad. Y en dobles, Granollers y Carlos ya habían jugado juntos, Carlos es potente sacando en pista cubierta y Granollers también. En dobles, Rafa no jugaba desde los Juegos».

Respecto al partido de Nadal, Ferrer comentó que el balear no terminó de encontrar las sensaciones sobre la pista: «Cuando pierde el primer set te das cuenta de que no encuentra sensaciones, intenta jugar un poco más atrás… y siento que no era la táctica en una pista tan rápida. Pero las sensaciones del jugador son claras e intentó buscar soluciones».

«Yo no tenía que haber hablado»

El capitán español desveló lo que dijo a su amigo en el partido: «Intenté hablar con él para decirle que era el momento de disfrutar, de soltar el brazo… Lo veía preocupado, y ganar o perder no cambiaría nada de lo que pensamos de él. Yo sé que iba a sufrir, es ganar por tu país… quedaban tres juegos y oye, encáralo, quedaba la heroica y la emotiva. Le dije que estaba muy orgulloso de él, que estaba feliz… y le di las gracias».

En cuanto al ambiente y la despedida de Nadal en Málaga, Ferrer reconoció que echó de menos a gente como Federer, Djokovic o Gasol: «Con el formato de Copa Davis ha cambiado todo. Es un martes, la gente viene de trabajar… No eché en falta que animaran; si hubiera estado más igualado hubiese habido esa presión. La despedida se hizo con las mejores de las intenciones, fue tras perder y deprisa y corriendo… era un poco triste. Eché de menos a Federer, Djokovic, Gasol, que es amigo íntimo suyo… yo no tenía que haber hablado. La grandeza de Rafa no va a cambiar con un homenaje mejor o peor».

En caso de haber pasado, el capitán reconoció que no sabe si habría apostado por Nadal después de que el balear dijera que él no se habría elegido para jugar. El de Jávea dijo que no sabe que habría hecho en semifinales porque «Rafa se autodescartó. No sé lo que hubiera hecho, teníamos dos días de entrenamiento y Roberto estaba bien».

Por último, Ferrer habló sobre su futuro y dejó en el aire su continuidad: «Tengo un año de contrato. Hablaré con la Federación, no sé si seguiré. Las cosas hay que hacerlas bien. Yo siempre mis trabajos los pongo a disposición, y si ellos no están contentos, daré un paso atrás. Lo he hecho en todos los trabajos en los que he estado desde mi retirada».