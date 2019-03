José Mourinho era el segundo candidato para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu, pero éste ya tiene dueño. La llegada de Zidane mantiene al portugués en el mercado y desde Inglaterra apuntan cuál podría ser su destino. El París Saint Germain tendría a The Special One como su candidato número uno en caso de que destituyan a Tuchel a final de temporada al haber caído en Champions League

José Mourinho ya casi se veía sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu otra vez. Pero el Plan A de Florentino Pérez salió a la perfección. Zidane no necesitó más que una llamada para aceptar volver a su casa y José Mourinho sigue, a día de hoy, sin equipo. El portugués está deseando volver al trabajo y desde Inglaterra ya apuntan cuál podría ser su próximo destino: el París Saint Germain, en caso de destitución de Tuchel tras la eliminación en Champions.

José Mourinho ya se veía como nuevo técnico del Real Madrid. Incluso tenía en mente sobre qué jugadores quería sentar su segundo proyecto de blanco. Pero no hizo falta tirar del plan B. Zinedine Zidane era el elegido para levantar al equipo blanco y su regreso al Real Madrid fue confirmado en la tarde del lunes. Con el francés en el banquillo, al portugués le queda seguir buscando su sitio.

Un lugar que podría estar en el Parque de los Príncipes. Según el diario The Sun, el París Saint Germain tendría como principal candidato al de Setúbal en caso de la destitución de Tuchel a final de temporada al haber caído en los octavos de final de la Champions League. Hace unos días el diario Le Parisien apuntaba lo contrario, que el club de Al Khelaifi renovaría al técnico alemán, pero, de momento, esa renovación no se ha producido.

Hace unas semanas, el portugués presenció un encuentro entre el Lille y el Montpellier, de la Ligue 1. Entonces fue preguntado sobre su posible llegada a Francia y las palabras del luso fueron muy positivas. Al portugués le gustan los retos y está deseando volver al trabajo. “Soy un hombre que ha trabajado en cuatro países diferentes, me gusta conocer y aprender otras culturas. Trabajar en un nuevo campeonato sería una experiencia fantástica”. El único club francés que podría permitirse la llegada de The Special One es el PSG. ¿Será su próximo destino?