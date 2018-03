Jorge Lorenzo: “Ganar con la Ducati es un desafío muy difícil, más de lo que pensaba”

Tras casi una década como piloto de Yamaha y con tres títulos mundiales bajo el brazo, Jorge Lorenzo decidía fichar por Ducati para afrontar el reto más grande de su carrera. Nadie salvo Casey Stoner había logrado triunfar sobre la moto roja. Y, de momento, así sigue siendo. Tras una temporada en el garaje italiano, Lorenzo se ha dado cuenta de que se enfrenta a algo mucho más grande de lo que podía pensar, lo que sin embargo no le desmotiva. “Estoy casi obsesionado por conseguir ganar con la Ducati”, ha afirmado el mallorquín en Marca.

Los resultados de Lorenzo durante su primer año como piloto de Ducati han dejado bastante que desear, mostrándose competitivo solamente hacia el final de la temporada. Por ello, Jorge se ha dado cuenta de que ha de trabajar más duro que nunca si no quiere salir de la casa transalpina con el rabo entre las piernas, algo que él mismo no contempla. “Es un desafío muy difícil, quizá más de lo que pensaba. Por eso estoy trabajando más que nunca y con más ganas. Gracias a esto estoy conociendo mucho más lo que soy capaz de hacer y mis limitaciones. Estoy descubriéndome a mí mismo. Cuando consigamos los resultados que todos esperamos, disfrutaremos con más intensidad”.

Lorenzo tiene claro además de que es él quien más tiene que poner de su parte, ya que su vecino de box, Andrea Dovizioso, ha demostrado sobradamente que la Desmosedici es capaz de ganar carreras. “La moto ahora mismo es ganadora. Lo ha demostrado Dovizioso el año pasado y en pretemporada. Si yo aprendo la técnica correcta podemos llevarnos muchísimas carreras y sumar mundiales. La moto es especial y todavía no he llegado a entenderla completamente. A veces parece que la has domado y después vuelven los problemas. Aunque cada vez la moto es más mía y espero empezar mejor que el año pasado”.

Jorge Lorenzo también ha hablado en la mencionada entrevista acerca de los que para él son los favoritos al título de este año, destacando a Marc Márquez y mostrando la esperanza de dar guerra. “El favorito es el campeón, Marc Márquez. Siempre está ahí, nunca da nada por perdido y se entrena mucho. Lo da todo y se merece todo lo que está pasando. Dovizioso está en el punto más álgido, entiende la Ducati, Zarco está muy fuerte, a Valentino nunca se le puede descartar y Maverick Viñales se destapará en cualquier momento. Y yo espero estar en la lista”.