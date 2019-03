Los motivos por los que Sergio León no fichó por el Celta en enero

El delantero había tomado la decisión de salir cedido en enero. El Celta tenía bastante avanzado el fichaje de Sergio León.

El conjunto gallego estaba decidido a reforzar su delantera en el mercado invernal pese a que era difícil que un futbolista en dicha demarcación aceptara competir con Iago Aspas y con Maxi Gómez por un puesto en el once. El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, llegó a confirmar que la de Sergio León era una de las opciones que manejaba el club. Posteriormente, y ya con el mercado cerrado, Felipe Miñambres desveló por qué no se había producido este movimiento.

Un gol de Sergio León al Espanyol frustró su fichaje por el Celta

“Salió en la Copa y marcó. Ese momento cambió un poco los planes y lo que parecía que iba a pasar. Es difícil encontrar un jugador contrastado que acepte venir a competir con Iago Aspas y Maxi Gómez”, señaló el director deportivo del Celta. Felipe Miñambres hacía alusión al gol de Sergio León con el que el Betis dio la vuelta a la eliminatoria de cuartos que le enfrentó con el Espanyol.

Finalmente fue Sanabria el que salió del Betis y no Sergio León

Cabe recordar que Sergio León era el gran favorito para abandonar el conjunto verdiblanco y hacer sitio a Diego Lainez y a Jesé. No obstante, la oferta más interesante que recibió el equipo andaluz en el mercado invernal fue la del Genoa por Sanabria, por lo que decidió dejar salir en calidad de cedido, y por 18 meses, al paraguayo. El Betis, tampoco consiguió cerrar el fichaje de otro delantero tal y como era su objetivo en enero.

Aunque se daban todas las condiciones para que Sergio León siguiera en el equipo, no fue hasta el partido frente al Espanyol, un partido que sirvió de despedida a Leo Baptistao y que también tenía olor a despedida para él, cuando su heroico gol bloqueó definitivamente su fichaje por el Celta. Un fichaje que, según se desprende de las palabras de Felipe Miñambres, “parecía que iba a pasar”.

La justificación de Sergio León

“El día que marco en la Copa pensé que era mi último partido, había tomado la decisión de salir cedido. Quería jugar más. Salí, intenté disfrutar y al terminar el partido se me vino todo a la cabeza. Pensé que era mi último partido. Luego todo cambió: hubo una reunión con el club y me pidió que no me fuera, que iba a ser complicado encontrar a otro delantero. Antes de que a mi club le pase eso, traté de quedarme, estoy donde realmente quería estar. Preferí quedarme antes de perjudicar a mi club. Me convencieron, es fútbol”, dijo el delantero al ser cuestionado al respecto en el diario AS.