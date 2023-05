Una modelo que fue Miss en 2020 acusa a un futbolista de élite de pegarle

Emilie Boland es una conocida modelo que fue Miss Luxemburgo en el año 2020. Después también dio que hablar en su país por iniciar un romance con Gerson Rodrigues, futbolista nacido en Portugal pero nacionalizado luxemburgués. Ahora, la joven ha utilizado sus redes sociales para denunciar violencia de género.

La influencer acusa al ahora jugador del Al Wehda de Arabia Saudí de pegarle y publica una foto de cómo quedó su labio supuestamente después de ser agredida por él. Hablamos de un futbolista de élite que ha pasado por equipos como el Dinamo de Kiev de Ucrania, el Troyes francés o varios equipos turcos, entre otros.

La modelo ha recurrido a sus redes sociales, donde tiene más de 25.000 seguidores, para compartir esta fotografía suya con el labio morado y completamente inflamado. «Te quiero. By: Gerson Rodrigues», ha escrito junto a la captura, dejando claro que ha sido una agresión del deportista, al que menciona, lo que ha provocado que tenga así el labio. Justo después añadía lo siguiente en otra story: «Cansada de mi silencio. Chicas, si les faltan al respeto de cualquier forma en su relación, váyanse! Dejemos de tratar de cambiar a alguien que te destroza física y psicológicamente».

El futbolista no ha tardado en defenderse, también a través de las redes sociales. Gerson ha publicado una foto abrazado con su madre y el siguiente mensaje: «Un hombre criado solo por una mujer, solo puede respetar a las mujeres. Dios perdona a la gente mentirosa. YO NO ENTRO EN JUEGOS, LA VERDAD VENDRÁ». Ambos han compartido los mensajes de apoyo recibidos, pero será la justicia la que tenga que actuar y determinar si el jugador realmente ha pegado a la modelo o no.