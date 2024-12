La milagrosa llamada que lo cambió todo para Rafa Nadal y permitió su acuerdo con Netflix

Netflix estrenará próximamente un documental sobre Rafa Nadal. En la docuserie repasan un 2024 plagado de emociones para el balear con las lesiones que le han impedido jugar más de 20 partidos este año, su aparición estelar recogiendo la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de París, el otro gran momento histórico jugando el dobles con Carlos Alcaraz o la retirada en la Copa Davis. Pero todo eso no habría sido posible sin una llamada que lo cambió todo, porque el español se mostró reticente a hacer esta docuserie.

Rafa Nadal siempre ha sido una persona humilde, que no ha querido acaparar más protagonismo del que le tocaba tanto dentro como fuera de la pista y que ha usado su influencia y su imagen para ayudar a los demás, como con la Rafa Nadal Academy. Es por eso que al principio el tenista de Manacor no quería ser partícipe de este formato audiovisual. Sin embargo, una llamada de David Ellison, hijo de Larry Ellison y CEO de la productora Skydance, lo cambió de todo y terminó convenciéndole para protagonizar la docuserie.

Larry Ellison es muy amigo del tenista. De hecho, Nadal casi siempre se alojaba en uno de sus ranchos cuando iba a jugar a Indian Wells. Ambos mantienen una gran relación de amistad y fue por eso por lo que el hijo del empresario estadounidense consiguió convencer al ganador de 22 grandes de realizar este documental sobre su carrera, para el que todavía no hay fecha exacta de estreno, aunque sí se conoce que será en 2025.

Ha reescrito tantas veces la historia del tenis que ya iba siendo hora de que contara la suya. El documental ‘Rafa’, próximamente, solo en Netflix. pic.twitter.com/6Tf9BVTIkE — Netflix España (@NetflixES) December 18, 2024

En el mismo se verán los mejores y peores momentos de la temporada del adiós de una leyenda de este deporte, como la dura eliminación en Roland Garros, donde ha ganado 14 veces, ante Alexander Zverev en primera ronda, el dobles con Alcaraz en París o la despedida en el Martín Carpena de Málaga representando a España en la Davis. Además, durante el curso se ha visto en las imágenes de sus partidos a varios miembros de su equipo con micrófonos incorporados en sus vestimentas. Unas imágenes que también podrían formar parte de esta docuserie.

¿Cómo convenció Ellison a Nadal?

Fue el propio Rafa Nadal quien desveló en una entrevista a The National en Arabia Saudí que «siempre he estado un poco en contra de hacer este tipo de cosas, pero David Ellison me llamó, me presentó el proyecto y al final acabó siendo una decisión rápida. Confío en que a la gente le guste». El ganador de 22 Grand Slams ha puesto fin a una carrera llena de éxitos esta temporada, pero se ha mantenido fiel a sus ideas hasta el final y no quería más focos de los necesarios.

Pese a que al principio no quería hacerlo, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos considera que esto va a servir para que la gente aprenda más sobre su lado más personal: «Creo que va a ser algo muy interesante, que la gente va a aprender mucho más sobre mi lado más personal, sobre mi día a día tratando de regresar al circuito. Está claro que también van a saber más cosas sobre mi carrera, por mucho que la mayoría sean cosas que ya se saben, pero van a poder saberlas algo más desde dentro, hablando sobre cosas que jamás había comentado antes. Tengo ganas de ver el resultado final, hemos estado trabajando muy duro».