La milagrosa carambola que necesita el Barça para seguir vivo en la Champions

¿Qué necesita el Barcelona para clasificarse a los octavos de final de la Champions League? Es la pregunta que se hacen todos, qué tipo de carambola necesitan los culés para lograr darle la vuelta a la tostada en estos dos últimos partidos de la fase de grupos de la presente edición del máximo torneo europeo. No la tienen todas consigo, como dijo su entrenador Xavi Hernández, no dependen de sí mismos y deben esperar los errores de sus adversarios para verse entre los 16 mejores clubes de Europa.

El Grupo C de la Champions League está ahora mismo tal que así. El Bayern de Múnich campea con autosuficiencia al frente del grupo con el liderato. Son 12 los puntos de los bávaros tras sumar cuatro victorias consecutivas hasta el momento. Justo por detrás está el Inter de Milán, con siete unidades, y en tercer lugar el Barcelona con cuatro. El Viktoria Plzen es último, con cero puntos. Por disputarse quedan esta jornada el Barça-Bayern y el Inter-Viktoria, dejando para la última el Viktoria-Barça y el Bayern-Inter.

«Tenemos una pequeña esperanza. No dependes de ti, esta es la desgracia, es una pena no haber puntuado ni en Múnich ni en Milán. Creo que la competición está siendo cruel. Es nuestra realidad», decía Xavi antes de enfrentarse al Bayern de Múnich esta jornada del miércoles de Champions League. El Barça, para seguir vivo en sus opciones de clasificar para la siguiente ronda, necesita que el Inter de Milán no gane en casa ante el Viktoria Plzen, un rival que ha mostrado escasa entereza en la competición con cero puntos, tres goles a favor y 16 en contra.

Si el Inter de Milán gana al conjunto checo, que por cierto juegan dos horas antes (18:45), el Barça tendría matemáticamente imposible alcanzarles. Los italianos, tras el 1-0 en casa y el 3-3 en el Camp Nou se aseguraron no sólo cuatro puntos, sino también el goalaverage a favor ante los culés, por lo que el empate a puntos con ello no le vale al equipo de Xavi.

Por tanto, el Barça necesita hacer cuatro puntos más que el Inter de Milán en estos dos últimos partidos. Si el Inter vence en alguno de los dos encuentros que le restan, el Barça no tendrá opción de pasar a octavos de final de la Champions League. Por ejemplo, dos empates de los italianos en los siguientes partidos permitiría al Barça poder adelantarles con dos victorias ante Bayern y Viktoria.