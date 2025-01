El choque entre un avión de pasajeros y un helicóptero en Washington ha sacudido a Estados Unidos. La aeronave comercial, que transportaba a 64 personas, colisionó con un helicóptero militar con tres ocupantes provocando la caída de ambos vehículos al río Potomac y dejando decenas de víctimas fatales. Entre los fallecidos se encuentran figuras destacadas del mundo del patinaje, incluyendo a los campeones mundiales Evguenia Shishkova y Vadím Naumov, cuyas identidades han sido confirmadas.

No obstante, en medio de la tragedia, han surgido historias de suerte, como la del patinador estadounidense Jon Maravilla, quien tenía previsto subirse al avión, pero finalmente no lo hizo. El joven deportista explicó durante el día en sus redes sociales lo que le había ocurrido. Y es que Jon quería viajar junto a su perro, pero la compañía aérea no permitió a la mascota realizar el vuelo, por lo que el patinador optó por hacer un largo viaje en coche, concretamente un trayecto de 14 horas.

Horas más tarde se enteró de lo ocurrido, una tragedia que ha costado la vida a varios compañeros suyos. El patinador de origen mexicano y de 20 años de edad es pareja artística de la patinadora Saya Carpenter, y juntos ostentan varios titulos regionales juveniles. Se desconoce todavía si su pareja de entrenamiento iba en ese avión, pero Jon Maravilla ha confirmado en una comparecencia ante los medios que entre los pasajeros había 14 patinadores más, entrenadores y sus familiares.

La suerte de Jon Maravilla

«Inna Voliánskaya, ganadora del bronce en patinaje en parejas de los campeonatos de la Unión Soviética, se encontraba entre los pasajeros del avión siniestrado en Washington», indicó la agencia estatal rusa TASS, citando fuentes. A su vez, el canal de Telegram Shot señaló que el patinador ruso Maxim Naúmov también había abordado este fatídico vuelo.

El agente deportivo Ari Zakarián comentó a Match TV que en avión viajaban varios deportistas rusos. «No quiero mencionar los nombres, pero allí habían varios de los nuestros», dijo. Los medios rusos también citan declaraciones del patinador estadounidense Luke Wang, según el cual en la aeronave habían varios patinadores y entrenadores.

Un avión regional Bombardier CRJ700 de PSA Airlines. con 67 pasajeros a bordo, chocó en el aire con un helicóptero militar Sikorsky H-60 a las ​​21:00 hora local del miércoles (02:00 GMT del jueves) mientras se aproximaba al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. El departamento de Policía de Washington DC está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate en el río Potomac, donde se cayeron ambas aeronaves después del accidente aéreo.

Donald Trump difundió un primer comunicado a través de su propia red social, en el que subrayó que «el avión estaba en una línea correcta de aproximación al aeropuerto. El helicóptero iba directo hacia el avión por un largo periodo de tiempo. La noche era clara, las luces del avión estaban encendidas, por qué el helicóptero ni subió ni bajó, por qué la torre de control no le dijo qué hacer en vez de preguntarles si habían visto el avión. Es una situación que parece que podía haberse evitado, ¡no está bien!».